Die besten TV-Tipps für Freitag, den 1. August 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Rügener Sturköpfe, Dramödie

Nora (Tanja Wedhorn) will endlich mehr Zeit mit Max (Bernhard Piesk) verbringen und die frische Beziehung genießen. Doch einfach mal abschalten ist in ihrem Job nicht so leicht: Bei einem Bootsausflug bricht der Kapitän (Jochen Nickel) plötzlich zusammen - und Nora muss sofort eingreifen. Der raue Seebär wiegelt alles ab, doch Nora besteht auf einer Untersuchung. Dr. Heckmann (Patrick Heyn) stellt eine niederschmetternde Diagnose. Und schon bald merkt Nora, dass es bei dem Patienten nicht nur um die körperliche Gesundheit geht.