Die besten TV-Tipps für Freitag, den 1. März 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Kiwis große Partynacht, Action

Gute Laune garantiert, mitsingen erwünscht und tanzen ein Muss: Santiano, Loona, Christina Stürmer, Roberto Blanco, Marquess, Thomas Anders, Johnny Logan, Anna-Maria Zimmermann, Lou Bega, DJ Ötzi, Fury In The Slaughterhouse, Alex Christensen, Mike Singer, Glasperlenspiel, Peter Plate, Vaya Con Dios, Olaf Henning und viele mehr bringen mit ihren Gute-Laune-Hits in "Kiwis große Partynacht" die Bühne zum Beben.