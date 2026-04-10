Die besten TV-Tipps für Freitag, den 10. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Willkommen zu Hause, Tragikomödie Norwegen liegt hinter ihr, auf Rügen geht es weiter: Inselärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) ist nach ihrer mehrwöchigen Auszeit infolge der abgesagten Hochzeit zurück. Wieder auf Anfang, erneut allein und mit einem Herzen, das noch nicht ganz verheilt ist, wird die Praxisinhaberin direkt gebraucht: Die Urlauberin Pia Geissen (Klara Deutschmann) hat sich den Arm gebrochen und wird von Nora behandelt. Kurz darauf steht die Patientin mit weiteren Beschwerden erneut in der Praxis. Die erfahrene Ärztin ahnt, dass Pias Symptome mit einer folgenschweren Entscheidung zu tun haben: Während ihr Partner Johannes (Julius Forster) sich nichts mehr als ein Kind wünscht, ist Pia unsicher, ob sie überhaupt Mutter sein will.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Die Wahrheit im Dunkeln, Krimiserie Jonas Beyer (David Tobias Schneider), Moderator eines True-Crime-Podcasts, wird tot aufgefunden. Erschlagen. Beyer und seine Co-Moderatoren hatten sich mit dem Protagonisten ihres aktuellen Falls angelegt, an dessen Unschuld sie zweifelten. Bergmann (Thomas Heinze) und Lorenz (Stephanie Stumph) nehmen Tom Keller (Tillbert Strahl) ins Visier, der früher selbst unter Mordverdacht stand, am Ende aber freigesprochen wurde und den Podcast als gezielte Verleumdung gegen sich versteht. Doch auch innerhalb des Podcast-Teams gab es Spannungen.

20:15 Uhr, ProSieben, White House Down, Actionthriller Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich als Leibwächter des Präsidenten (Jamie Foxx) beim Secret Service, bekommt den Job jedoch nicht. Als eine paramilitärische Gruppe das Weiße Haus stürmt und die Macht an sich reißt, hängt das Schicksal des Präsidenten plötzlich von ihm ab. Für Cale ist das die Gelegenheit, zu beweisen, was tatsächlich in ihm steckt.

20:15 Uhr, arte, In Wahrheit: Die Liebe und der Tod, Krimi Tobias Schricker wird ermordet in der Wohnung seiner Ex-Freundin Katrin Sommer (Maude Andrey) gefunden. Von ihr fehlt jede Spur. Handy, Laptop und Portemonnaie sind verschwunden, Nachbarn berichten von einer hastigen Flucht. Für Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihren Kollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann) beginnt eine angespannte Suche nach der Frau, die dringend verdächtig ist. Über Katrins Social-Media-Profile stoßen die Ermittler auf ihren neuen Partner Hannes Großmann (Pascal Houdus). Er berichtet, dass ihn die sonst so lebensfrohe Katrin plötzlich mit hasserfüllten SMS, Drohungen und Beleidigungen überzieht.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Das ewige Leben (1), Krimiserie Ina (Melanie Marschke) und Kim (Amy Mußul) beobachten einen Drogendeal. Bevor sie eingreifen können, gerät die Lage außer Kontrolle. Es fallen Schüsse, der Dealer stirbt und der Käufer kann fliehen. Ina stoppt einen dritten Mann auf der Flucht. Er stellt sich als Bent Brenner (Till Wonka) vom BKA Berlin vor. Seinen Angaben zufolge verfolgt er einen Handel mit Wachstumshormonen, die ewiges Leben versprechen sollen, zugleich aber schwerste körperliche Schäden verursachen.