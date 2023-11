Die besten TV-Tipps für Freitag, den 10. November

20:15 Uhr, arte, Die Whistleblowerin, Thriller

Plötzlich taucht die Russin Galina (Katharina Nesytowa) nach Jahren der Trennung erneut in das Leben ihres Ex-Freunds Tom (Artjom Gilz) auf und bittet ihn um Kontakt zu seiner Schwester, die den Krisenstab im Auswärtigen Amt leitet. Tom soll einen Link weitergeben, über den Informationen verfügbar sind, dass unbekannte Hacker in die Steuerung des Zentralklinikums Berlin eingedrungen sind. Nach einem Systemausfall ist bereits ein Patient verstorben. Galina, die Tom in Schweden trifft, behauptet, das sei nur ein Bruchteil dessen, was sie noch an Informationen liefern könne.