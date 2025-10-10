Die besten TV-Tipps für Freitag, den 10. Oktober 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer Scott Lang (Paul Rudd) steht unter Hausarrest, nachdem er sich als Ant-Man zahlreiche Feinde gemacht hat. Kurz vor Ende seiner Strafe wird er von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) geholt. Die beiden arbeiten an einem Tunnel, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zurückzuholen. Doch nicht nur der skrupellose Händler Burch (Walton Goggins) stellt sich ihnen in den Weg. Auch die rätselhafte Ghost (Hannah John-Kamen) will die Technologie für ihre eigenen Ziele nutzen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Schuld und Sühne, Krimiserie Auf dem Gelände eines Rudervereins in Frankfurt wird die Leiche von Niklas König (Arthur Grieben) entdeckt. Der junge Mann wurde brutal erschlagen. Am Vorabend hatte er einen heftigen Streit mit seiner Freundin Mina Wirtz (Daria Vivien Wolf), die wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft ist. Benjamin Hornberg (Antoine Monot) übernimmt ihre Verteidigung. Mina ist verzweifelt: Sie hat nicht nur ihre große Liebe verloren, sondern auch die Kontrolle über sich selbst.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show, Musikshow Oliver Geissen präsentiert die größten Danceparty-Hits aller Zeiten. Evelyn Burdecki und Thomas Anders treten dabei in einem Duell gegeneinander an. Für musikalische Höhepunkte sorgen Live-Auftritte von Stars verschiedener Jahrzehnte: Suzi Quatro mit John Kelly bringt 70er-Jahre-Stimmung ins Studio, Thomas Anders feiert 40 Jahre Modern Talking, Toni Cottura holt die Fun Factory und die 90er zurück und Gloria Jones erinnert mit "Tainted Love" an die 60er.

20:15 Uhr, RTLzwei, Troja, Schlachtenepos Die Städte Troja und Sparta stehen kurz vor einer Versöhnung. Doch dann entführt der trojanische Prinz Paris (Orlando Bloom) Helena (Diane Kruger), die Frau des spartanischen Königs. Dieser ruft seinen Bruder Agamemnon (Brian Cox) zu Hilfe, um die Festung Troja anzugreifen. Nur ein Mann scheint stark genug, die trojanischen Herrscher zu besiegen: Achilles (Brad Pitt), der berühmteste Kämpfer seiner Zeit.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Plankton, Krimi Aus dem Karl-Heine-Kanal wird die Leiche des 20-jährigen Henry Stewens geborgen. Zuvor wurde er am Kopf verletzt und ertrank anschließend im Wasser. Wer hatte ein Motiv? Für Ina (Melanie Marschke) und ihr Team beginnt die Suche nach dem Täter. Besonders im Fokus steht Henrys bester Freund und Ziehbruder Noah (Valentin Oppermann), der in der Tatnacht mit ihm verabredet war. Spielte Eifersucht eine Rolle, weil Henry endlich sein Glück gefunden hatte?