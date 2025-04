Die besten TV-Tipps für Freitag, den 11. April 2025

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn), Ärztin auf Rügen, denkt gern an ihre alte WG aus Studienzeiten zurück - damals lebte sie mit ihrem späteren Mann Peer (Dirk Borchardt), der Musikerin Christiane (Henny Reents) und dem Schauspieler Olaf (Alexander Schubert) zusammen. Nun planen die vier, sich durch einen Segeltörn auf Peers Boot endlich wiederzusehen. Doch kaum auf Rügen angekommen, bricht Christiane zusammen und Olaf fühlt sich ebenfalls krank. Statt aufs Wasser geht's für beide erstmal in Noras Praxis.

Nach einem schiefgelaufenen Einsatz in Lagos will die US-Regierung die Avengers stärker kontrollieren und gründet ein Aufsichtsgremium. Von nun an sollen Einsätze nur noch auf Anordnung erfolgen. Tony Stark alias "Iron Man" (Robert Downey jr.) steht hinter dem Vorhaben, während Steve Rogers alias "Captain America" (Chris Evans) sich klar dagegenstellt. Die Folge: Die Gruppe der Superhelden droht zu zerbrechen.

Am Rand eines Ortsausgangs bei München wird Marlies Thalmeier (Isabella Surel), die als Bereitschaftspflegemutter tätig war, mit einem Messer getötet. Neben ihr steht ein Kinderwagen - aber das Kind ist verschwunden. Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und sein Team fragen sich, ob vielleicht die leibliche Mutter ihr Baby zurückholen wollte. Marlies war am Abend ihres Todes mit dem kleinen Noah, ihrem Pflegekind, noch bei einer Tankstelle - dem einzigen Laden, der nach 20 Uhr offen hat.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Blutlinie, Krimi

Ein Mann taucht blutverschmiert in der Polizeiwache auf und gesteht, seine Ehefrau getötet zu haben. Doch am vermeintlichen Tatort findet sich keine Spur der Leiche. August Grahl (Stephan Schad) erzählt, er habe seine Frau nach Jahren voller Spannungen und Kränkungen erstochen. Doch Ina (Melanie Marschke) zweifelt an seiner Aussage - er kann sich an die Details der Tat kaum erinnern. Hat er etwas zu verbergen?