Die besten TV-Tipps für Freitag, den 11. Juli 2025

Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) genießen ihre Flitterwochen in Havanna, als plötzlich die gefährliche Hackerin Cipher (Charlize Theron) auftaucht und Dom auf die dunkle Seite zieht. Er wird in kriminelle Aktivitäten verwickelt - und bringt seine alte Crew in Gefahr. Mr. Nobody setzt alles daran, Hobbs (Dwayne Johnson) zu befreien und Cipher zu stoppen. Doch kann das zerbrochene Team wieder zusammenfinden?

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Wer schlägt sie alle?, Gameshow

100 Teilnehmer treten gegeneinander an, doch nur einer kann am Ende die 99.000 Euro gewinnen. In der Show "99 - Wer schlägt sie alle?" kommt es auf Vielseitigkeit an: Wer es schafft, in 98 Runden niemals Letzter zu werden, darf im finalen Spiel 99 um den großen Gewinn kämpfen. Gefordert sind Geschick, Ausdauer, Denkvermögen - und starke Nerven.