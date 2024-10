Die besten TV-Tipps für Freitag, den 11. Oktober 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Zimmer für Papa, Drama

Jonas (David Rott), ein erfolgreicher Vertriebsmanager aus Frankfurt, hat beruflich immer die besten Lösungen parat. Doch in seinem Privatleben, besonders als Vater, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Als seine Tochter Laila (Indira Corrales Ehlers), die bei ihrer Mutter Shari (Sabrina Amali) in Hamburg lebt, mehr Zeit und Aufmerksamkeit von ihm verlangt, gerät sein Leben ins Wanken - sehr zum Missfallen seiner Freundin Kim (Adina Vetter). Jonas entdeckt in Hamburg die etwas ungewöhnliche Erwachsenen-WG "Ein Bett für Papa e. V." - ein Ort, der getrennten Elternteilen einen heimischen Rahmen bietet, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Durch die Begegnung mit der Leiterin Elke (Petra Kleinert) und den anderen Vätern beginnt Jonas, seine eigenen Fehler und Versäumnisse zu erkennen.