Die besten TV-Tipps für Freitag, den 12. August

20:15 Uhr, PULS 4, Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers, Fantasy-Action

Das Archäologen-Ehepaar Rick und Evelyn O'Connell hat sich nach dem 2. Weltkrieg zur Ruhe gesetzt. Doch ihr Sohn Alex tritt heimlich in ihre Fußstapfen, und stößt auf das Grab des Drachenkaisers Han.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Gestorben wird immer, Krimiserie

Das Laken eines Krankenbettes ist in Blut getränkt. Darunter liegt ein IT-Berater der Klinik. Oberstaatsanwalt Reuther erkennt: Am Tatabend ist die IT im Krankenhaus zusammengebrochen. Zufall? Reuther (Rainer Hunold) findet heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod die moderne Klinik vor einem Totalausfall bewahrt hat. Trotzdem schwebt ein kleines Mädchen in Lebensgefahr. Der Oberstaatsanwalt weigert sich, an Zufälle zu glauben, und nimmt einen Programmierer ins Visier.