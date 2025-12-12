Die besten TV-Tipps für Freitag, den 12. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Im Spiegel der Tod, Krimiserie Die Tanzschülerin Rebecca (Lisa Pavlov) stirbt während einer Matinee. Sie wird inmitten von Scherben eines Spiegels aufgefunden. Zwischen Ehrgeiz und Eifersucht wurde die Bühne zum tödlichen Ort. Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) stoßen innerhalb der Akademie auf ein toxisches Umfeld: Konkurrentin Elsa (Joone Dankou), Tanzpartner Ben (Dominikus Weileder), der übergriffige Choreograf Viktor (Philipp Christopher) und selbst Akademieleiterin Margot (Katerina Medvedeva) - alle scheinen für sich allein zu kämpfen und jeweils verdächtig.

20:15 Uhr, Das Erste, Weihnachtsüberraschungen, Komödie Friede, Freude und Omas Eierlikör! Krankenschwester Nora (Morgane Ferru) freut sich auf den ersten Weihnachtsurlaub seit Jahren. Leider muss sie auf ihren verheirateten Geliebten Eric (Ulrich Brandhoff) verzichten, der mit Klinikdiensten und Vaterpflichten passen muss. Ihren Bruder Moritz (Brix Schaumburg) würde sie am Heiligen Abend mit Mutter Ellen (Margarita Broich) und Oma Lore (Petra Kelling) kaum vermissen. Ausgerechnet Moritz taucht aber unangemeldet auf und zieht wie früher alle Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur er sorgt dafür, dass es wenig beschaulich zugeht: Bei den Nachbarn fällt die Heizung aus und Ellen nimmt Rolf (Harald Krassnitzer) mitsamt Familie für die Festtage auf.

20:15 Uhr, NITRO, 21 Jump Street, Actionkomödie Die beiden Nachwuchs-Polizisten Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) kennen sich schon seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der Highschool. Da sie es mit den Vorschriften nicht immer genau nehmen, werden sie zu einer geheimen Spezialeinheit namens "21 Jump Street" strafversetzt. Ihr neuer Auftrag: Sie sollen undercover an ihrer alten Schule ermitteln, wo seit einiger Zeit eine gefährliche Droge im Umlauf ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Identitäten der beiden Polizisten getauscht wurden.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Lucky, Krimiserie Peter "Lucky" Lucke (Tobias Schulze) überlebt zwei Jahrzehnte hinter Gittern. Kaum entlassen, wird er erstochen in einem Park gefunden. Bestens gekleidet und mit einem Lächeln im Gesicht. Als das Ermittlerteam auf sein Konto mit fünf Millionen Euro stößt, führt die Spur zu seinem Jugendfreund Kaminski (Anian Zollner). Der erfolgreiche Unternehmer überwies das Geld pünktlich zur Entlassung. Aus alter Verbundenheit oder aus Angst vor Enthüllungen?

22:20 Uhr, Das Erste, Morden im Norden: Blitzerkrieg, Krimiserie Der junge Verkehrspolizist Amar Brahmann (Karim Günes) entdeckt seinen Kollegen Gerald Sperber (Michael Bideller) tot neben dem Dienstwagen. Während Brahmann nur kurz einen Kaffee holen war, wurde Sperber nach ersten Erkenntnissen der Spurensicherung von einem in hohem Tempo rückwärtsfahrenden Wagen getötet. Dienststellenleiter Christian Sundheim (Sven Gerhardt) macht dem jungen Brahmann schwere Vorwürfe, weil er Sperber allein gelassen hat. Dazu fehlt im Dienstwagen der Chip mit den Blitzerfotos der Radarkontrolle.