Die besten TV-Tipps für Freitag, den 13. Dezember 2024

20:15 Uhr, ProSieben, Ready Player One, Sci-Fi-Action

Wade Watts (Tye Sheridan) verbringt seine Zeit am liebsten in der virtuellen Welt des Simulationsspiels OASIS. Nach dem Tod des Entwicklers James Halliday (Mark Rylance) wird bekannt, dass dieser ein "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Derjenige, der es zuerst entdeckt, erhält nicht nur Hallidays Vermögen, sondern auch die Kontrolle über OASIS. Wade begibt sich voller Eifer auf die Suche, doch sowohl in der digitalen Welt als auch in der Realität lauern unvorhergesehene Gefahren.