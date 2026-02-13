Die besten TV-Tipps für Freitag, den 13. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karnevalsshow Seit mehr als sieben Jahrzehnten gilt die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" als feste Größe der fünften Jahreszeit. 2026 sendet das ZDF die Veranstaltung live aus dem Kurfürstlichen Schloss. Sitzungspräsident Andreas Schmitt führt durch den Abend und begrüßt die bekanntesten Redner und Sänger. Geboten wird der für Mainz typische Mix aus Kokolores und politisch-literarischer Fastnacht. Zudem begehen die Mainzer Hofsänger ihr 100-jähriges Bestehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - Mockingjay (2), Sci-Fi-Drama Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) stellt sich weiterhin dem Regime des Capitols entgegen. Als sie sich bereit erklärt, als Symbol des Widerstands zu agieren, gerät sie ins Visier der Gegner. Die Distrikte stehen inzwischen geschlossen zusammen, doch Peeta (Josh Hutcherson) zeigt ein befremdliches Verhalten. Die Situation spitzt sich zu und der Kampf um die Freiheit wird für alle zur Belastungsprobe.

20:15 Uhr, arte, In Wahrheit: Jette ist tot, Krimi Nach dem Unfall eines belgischen Drogendealers auf einer Landstraße im Saarland wird im Kofferraum seines Autos die Leiche einer 16-Jährigen entdeckt. Judith Mohn (Christina Hecke) kennt das Opfer. Es handelt sich um Jette Mertens, die Tochter des befreundeten Ehepaars Nicole (Sophie von Kessel) und Frank (Hary Prinz). Die Kommissarin hatte Jette am Abend der Tat noch bei einer Drogenrazzia auf einer Party gesehen und sie allein gehen lassen. Von Schuldgefühlen getrieben setzt sie alles daran, den Täter zu finden.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow Mit elf Jahren stand Marc Weide bei einem Auftritt in Oberhausen gemeinsam mit David Copperfield auf der Bühne. Dort entstand sein Traum. Heute verbindet er Magie mit Unterhaltung und sorgt für Staunen und Lachen im Publikum. Als Gäste sind außerdem Mario Barth, Ilka Bessin, Chris Tall und Paul Panzer dabei.

20:15 Uhr, RTLzwei, MIIB - Men In Black II, Sci-Fi-Komödie Agent Kay (Tommy Lee Jones) wurde vor vier Jahren nach seinem Abschied von den Men in Black "geblitzdingst". Seine Erinnerungen an die Tätigkeit als Alienjäger sind gelöscht. Während er als Postbote in Massachusetts arbeitet, steht Agent Jay (Will Smith) allein im Einsatz. Als ein gefährliches Alien in der Gestalt des Dessous-Models Serleena auftaucht, ist Jay auf die Unterstützung seines früheren Partners angewiesen. Zunächst muss er jedoch dessen Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit zurückholen.