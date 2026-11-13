Die besten TV-Tipps für Freitag, den 13. November 2026
20:15 Uhr, RTL, UEFA Nations League: Serbien – Deutschland, Fußball live
Am 5. Spieltag reist die deutsche Nationalmannschaft zum Duell mit Serbien nach Belgrad. Für die DFB-Auswahl geht es um wichtige Punkte. RTL überträgt bis Mitternacht.
20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der eisige Tod, Krimi
Eine anonyme Nachricht weckt die Neugier von „Anwalt ohne Lizenz“ Thomas Borchert: Der Kunstschreiner Brosi sitzt seit elf Jahren wegen Mordes in Haft und soll unschuldig sein. Brosi war der erste Mandant von Borcherts Kanzleichefin Dominique.
20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree, Krimiserie
In einer Kinderwunschklinik in Köpenick wird der Gynäkologe Volker Lobe tot in der Einfahrt gefunden, überrollt vom eigenen Auto. Die Spuren am Tatort deuten auf massive Wut hin.
20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow
In den Teamfights kämpfen Talente aus verschiedenen Teams um einen der vier Halbfinalplätze pro Ausgabe.
20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile., Actionfilm
Dominic Toretto taucht nach acht Jahren Untergrund in der Dominikanischen Republik auf und wird von der Polizei entdeckt. Kurz nachdem er Letty zu ihrem Schutz verlassen hat, wird sie in L.A. ermordet.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer – Kanada Spezial, Doku-Soap
Die fünfköpfige Familie Hartmann aus Bayern wagt in Kanada einen Neustart. Vater Manfred soll dort als Bäckermeister ein Café übernehmen.
20:15 Uhr, RTL2, Catch Me If You Can (2002), Krimikomödie
Der junge Frank Abagnale Jr. geht nach der Scheidung seiner Eltern nach New York und schlägt sich dort zunächst mit gefälschten Schecks durch. Spielbergs Film mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks.
20:15 Uhr, arte, Die kleinen und die großen Lügen, Drama (TV-Premiere)
Der Unternehmer Felix überlebt knapp einen schweren Autounfall und kommt nach Wochen im Krankenhaus nach Hause zurück. Seine Frau Anne hat das Haus perfekt renovieren lassen und die engsten Freunde zur Feier eingeladen.
20:15 Uhr, 3sat, Honecker und der Pastor, Drama
Im Januar 1990 sind Erich und Margot Honecker entmachtet und praktisch obdachlos. Die Regierung Modrow bietet ihnen keinen Schutz, nur ein evangelischer Pastor nimmt sie auf.
20:15 Uhr, ZDFneo, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fantasyserie (drei Folgen bis 23:15)
Nach dem Sieg über Morgoth erklärt Gil-galad den Krieg gegen das Böse für beendet. Galadriel will dagegen weiter Rache für ihren von Sauron getöteten Bruder.
20:15 Uhr, Tele 5, The Girl in the Pool, Thriller
Während seine Frau eine Überraschungsparty zu seinem Geburtstag vorbereitet, findet Thomas die leblose Geliebte im heimischen Pool.
20:15 Uhr, kabel eins, Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle, Doku-Reihe
Die Folge behandelt unter anderem das „Horrorhaus Höxter“, in dem ein Ehepaar Frauen über Anzeigen in sein Haus lockt und quält.
20:15 Uhr, NITRO, Abraham Lincoln: Vampirjäger, Fantasyaction
Der junge Abraham Lincoln sinnt auf Rache, nachdem ein Vampir seine Mutter getötet hat. Das Töten von Vampiren erweist sich als lebensgefährlich.
20:15 Uhr, ORF 1, Reset – Alles auf Anfang, Theaterkomödie
Die Komödie aus dem Globe Wien mit Katharina Dorian und Michael Niavarani. Eine Wiederholung läuft um 00:30 Uhr.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Gala für Licht ins Dunkel 2026, Spendengala
Der ORF zeigt die Gala zur Charity-Aktion Licht ins Dunkel. Unter anderem sind Eva Pölzl und Andreas Onea dabei.
20:15 Uhr, Puls 4, Ghostbusters: Frozen Empire (2024), Fantasy-Komödie
Die Familie Spengler kehrt in die New Yorker Feuerwache zurück und muss eine uralte Bedrohung stoppen, die die Stadt in eine neue Eiszeit stürzen könnte.
20:15 Uhr, ATV, Forsthaus Rampensau, Reality-Show
Österreichische Reality-Show aus dem Jahr 2026. Bei sixx läuft um 20:15 Uhr die deutsche Ausgabe mit der Einweihungsparty im „Forsthaus“.
21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig – Zeitenwende, Krimiserie
Nach einem Blackout in Leipzig wird ein Servicetechniker tot in einem Solarkraftwerk gefunden. Zunächst sieht es nach Arbeitsunfall aus, doch es war Mord, der mit einem Einbruch zusammenhängt.
21:45 Uhr, arte, Klaus Nomi – Sänger der dritten Art, Dokumentation
Porträt des Künstlers mit der sphärischen Countertenorstimme und dem retrofuturistischen Look. Er sprengte Grenzen und veränderte die Popkultur.
22:00 Uhr, one, Wildland (2020), Drama
Nach dem Unfalltod ihrer Mutter zieht die 17-jährige Ida zu ihrer Tante und deren kriminellen Söhnen. Ein dänisches Familiendrama von Jeanette Nordahl. (Zeitangabe laut kino-zeit.de)
22:00 Uhr, Tele 5, The Unholy (2021), Horrorfilm
Ein Journalist wird Zeuge einer angeblichen Marienerscheinung bei einem gehörlosen Mädchen. Bald häufen sich unheimliche Ereignisse.
22:25 Uhr, Puls 4, Venom: Let There Be Carnage (2021), Sci-Fi-Film
Eddie Brock und sein Symbiont Venom bekommen es mit dem Serienmörder Cletus Kasady zu tun, der zum Killer „Carnage“ wird.
22:25 Uhr, 3sat, Never Grow Old (2019), Western
Zeitangabe laut kino-zeit.de. Ein irischer Totengräber in einer Westernstadt gerät durch das Auftauchen einer Verbrecherbande in Gewissensnöte.
22:30 Uhr, ProSieben, Fast & Furious Five, Actionfilm
Dom, Brian und Mia müssen vor einem Gangsterboss aus Rio fliehen. Das Team plant einen Raubzug, um sich die Freiheit zu erkaufen.