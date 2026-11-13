Die besten TV-Tipps für Freitag, den 13. November 2026

20:15 Uhr, RTL, UEFA Nations League: Serbien – Deutschland, Fußball live

Am 5. Spieltag reist die deutsche Nationalmannschaft zum Duell mit Serbien nach Belgrad. Für die DFB-Auswahl geht es um wichtige Punkte. RTL überträgt bis Mitternacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der eisige Tod, Krimi

Eine anonyme Nachricht weckt die Neugier von „Anwalt ohne Lizenz“ Thomas Borchert: Der Kunstschreiner Brosi sitzt seit elf Jahren wegen Mordes in Haft und soll unschuldig sein. Brosi war der erste Mandant von Borcherts Kanzleichefin Dominique.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree, Krimiserie

In einer Kinderwunschklinik in Köpenick wird der Gynäkologe Volker Lobe tot in der Einfahrt gefunden, überrollt vom eigenen Auto. Die Spuren am Tatort deuten auf massive Wut hin.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow

In den Teamfights kämpfen Talente aus verschiedenen Teams um einen der vier Halbfinalplätze pro Ausgabe.

20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile., Actionfilm

Dominic Toretto taucht nach acht Jahren Untergrund in der Dominikanischen Republik auf und wird von der Polizei entdeckt. Kurz nachdem er Letty zu ihrem Schutz verlassen hat, wird sie in L.A. ermordet.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer – Kanada Spezial, Doku-Soap

Die fünfköpfige Familie Hartmann aus Bayern wagt in Kanada einen Neustart. Vater Manfred soll dort als Bäckermeister ein Café übernehmen.