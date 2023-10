Die besten TV-Tipps für Freitag, den 13. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Du bist mein, Krimi

Die Auszubildende Annabelle (Nhung Hong) wird nach ihrem Schichtdienst an einer Bushaltestelle von einem fahrenden Lastwagen erfasst. Sie verstirbt sofort am Tatort. Robert Heffler (Jürgen Vogel) spricht mit Annabelles WG-Mitbewohnerin Zoe (Déborah Jo) und deren Freund Tobias (Joshua Hupfauer). In ihrem Zimmer entdeckt Robert heimlich aufgenommene Fotos des Opfers und Drohschreiben, die an sie gerichtet sind. Hat jemand versucht, sie zu erschrecken? Im Krankenhaus erfährt Mavi (Aybi Era) unterdessen, dass kürzlich eine Todesanzeige in einer Zeitung über Annabelles Tod geschaltet wurde und verschiedene Kündigungsschreiben in ihrem Namen verfasst wurden.