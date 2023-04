Die besten TV-Tipps für Freitag, den 14. April

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Der große Bruder, Krimiserie

Markus Schwarzhuber (Guido Broscheit) liegt erschlagen in der Familienvilla. Ein Skateboard in der Garage führt Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) zu "Krake" (Luke Vogelbein), einem Bekannten von Schwarzhubers Tochter Liss (Bianca Nawrath). Die Kommissare hoffen, in einem Jugendhaus Antworten zur Beziehung zwischen "Krake" und Schwarzhuber zu finden. Die Befragung bringt nicht nur neue Erkenntnisse: Einer der beiden Sozialarbeiter, Frank Freidank (Max Woelky), lädt Annabell zu einem unkonventionellen Date ein.