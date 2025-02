Die besten TV-Tipps für Freitag, den 14. Februar 2025

20:15 Uhr, RTL, Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?, Castingshow

Stefan Raab, RTL und die ARD schließen sich zusammen, um Deutschlands besten Act für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel zu finden. In drei großen Live-Shows zur Primetime auf RTL wählen Stefan Raab und eine Fachjury aus verschiedenen Talenten die vielversprechendsten Kandidaten aus. Mehrere Runden mit Gesangs- und Song-Wettbewerben entscheiden, wer sich für das Finale qualifiziert. Beim abschließenden ARD-Vorentscheid liegt die Entscheidung dann in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die live abstimmen, wer Deutschland in Basel vertreten soll.