Die besten TV-Tipps für Freitag, den 14. Juni 2024

21:00 Uhr, ZDF, Deutschland gegen Schottland, Fußball-EM

Anpfiff für das Fußballhighlight des Jahres im eigenen Land! Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland: Die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber tritt in seinem ersten Spiel in der Gruppe A gegen Schottland an. Sportreporter Oliver Schmidt kommentiert die Partie live aus der Allianz Arena in München. Weitere deutsche Gruppengegner: Ungarn und die Schweiz.