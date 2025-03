Die besten TV-Tipps für Freitag, den 14. März 2025

"Käpt'n" Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht), Tarik (Aram Arami) und Motte (Marc Oliver Schulze) sind jetzt in Neukölln unterwegs und sorgen für Ordnung. Doch im lebhaften Multikulti-Viertel geht es deutlich rauer zu als im beschaulichen Charlottenburg. Mit Entsetzen müssen sie mit ansehen, wie ihr Lieblingsimbiss von einer Gang um den 16-jährigen Ahmad (Victor Kadam) drangsaliert wird. Die Jugendlichen setzen nicht nur die halbe Nachbarschaft unter Druck, sondern fordern auch horrende Schutzgeldzahlungen von den Geschäftsleuten. Der kurdische Betreiber Momo (Husam Chadat) will sich nicht erpressen lassen, doch die Polizei einzuschalten, kommt für ihn ebenfalls nicht infrage.

Lisa Hilmer (Valerie Stoll) wird auf brutale Weise ermordet. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) aus Wiesbaden übernimmt die Ermittlungen und muss herausfinden, warum die angesehene Stadtführerin sterben musste. Erste Spuren sind Hämatome an ihren Handgelenken sowie dunkle Lackreste an ihrem Fahrrad. Hauptkommissarin Julia Schröder (Anika Baumann) und Oberkommissar Alexander Witte (Jannik Mioducki) setzen alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Bourne Verschwörung, Actionthriller

Der frühere CIA-Killer Jason Bourne (Matt Damon) hat sich mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) nach Goa zurückgezogen. Doch auch dort ist er nicht in Sicherheit. Obwohl er an Amnesie leidet, wird er weiterhin verfolgt. Ein Auftragsmörder zwingt ihn zur Flucht, und Bourne landet schließlich in Neapel. Doch seine Verfolger geben nicht auf - auch die CIA hat es auf ihn abgesehen. Hat er wirklich zwei CIA-Agenten in Berlin ermordet? Eingekesselt bleibt ihm keine Wahl: Er wird erneut zur tödlichen Kampfmaschine.