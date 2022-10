Die besten TV-Tipps für Freitag, den 14. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Zwischen den Welten, Krimiserie

Der Lkw-Fahrer Carsten Eggers (Christian Bergmann) wird erschossen in der Fahrerkabine seines Trucks aufgefunden. Wurde er vom Täter gezielt in das einsam gelegene Waldstück gelockt?



Überschattet vom Tod seiner Kollegin Kay, muss sich Robert Heffler (Jürgen Vogel) auf seine neue Partnerin Mavi Neumann (Aybi Era) einlassen, die ihm seine Chefin und heimliche Affäre Katharina (Elisabeth Baulitz) zur Fallaufklärung zuteilt.

20:15 Uhr, ORF III, Taxi für eine Leiche, Krimikomödie

Nach Ende der Vorstellung sitzt in einem Kino in der Wiener Vorstadt eine Leiche im Saal. Gemeinsam mit ihrem Freund Schorsch will die Kinobesitzerin Hermine die Leiche unauffällig loswerden.