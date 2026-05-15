Die besten TV-Tipps für Freitag, den 15. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Die letzte Klassenfahrt, Krimiserie Für Ulrich Leidinger (Jürgen Klein) nimmt eine Klassenfahrt nach München ein tödliches Ende. Der Lehrer stirbt im Englischen Garten, nachdem er durch eine Glasscherbe am Hals verletzt wurde und verblutet. Bergmann (Thomas Heinze) sieht einen möglichen Zusammenhang zu einer Schülerin, die heimlich freizügige Inhalte online verkauft. Auf dem Laptop des Opfers werden Videos der 18-jährigen Janna Thiel (Maja Enger) entdeckt. Es stellt sich die Frage, ob Leidinger sich nachts mit ihr treffen oder ob er sie schützen wollte.

20:15 Uhr, Sat.1, Schmitzefrei, Comedyshow Während andere entspannt verreisen, durchlebt Ralf Schmitz ein wahres Gefühlsdurcheinander. In seinem Programm "Schmitzefrei" schildert der Comedian auf unterhaltsame Weise seine außergewöhnlichsten Urlaubserlebnisse. Dabei erzählt er unter anderem von einem turbulenten Flug nach Neuseeland sowie von einer Rafting-Tour auf dem Amazonas. Zudem gewährt er Einblicke in seine Urlaubsfotos. Dabei stellt sich auch die Frage, wie ein typischer Urlaubstag bei ihm aussieht und wer sich währenddessen um seine Katze Hildegard kümmert.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Aus heiterem Himmel, Arzttragikomödie Notfälle treten oft unerwartet auf. Als die 17-jährige Ewa Nowak (Klara Kleinheins) nach Feierabend in Nora Kaminskis (Tanja Wedhorn) Praxis auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Ewa klagt über starke Rückenschmerzen - dann stellt sich heraus, dass sie schwanger ist und die Geburt bereits begonnen hat, ohne dass sie davon wusste. Nora steht nun vor der Herausforderung, gemeinsam mit ihrem Kollegen, dem Tierarzt Dr. David Mandel (Marco Girnth), erstmals ein Kind in ihrer Praxis zur Welt zu bringen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Unerwünschte Nebenwirkung, Krimiserie Kim (Amy Mußul) erhält durch einen anonymen Hinweis die Nachricht vom Tod ihrer früheren besten Freundin Sara Winterfeld (Christina Jung). Während Saras Eltern von Selbstmord ausgehen, zweifelt Kim daran. Ihre Nachforschungen führen sie zu Saras ehemaligem Arbeitgeber Horizon Medics, der von Gabriela Zutter (Fanny Stavjanik) geleitet wird. Dort arbeitete Sara zuletzt an einem neuen Antidepressivum. Zutter erklärt, dass die Mitarbeiterin selbst unter Depressionen litt.

21:20 Uhr, RTL, Atomic Blonde, Thriller Im November 1989 wird am Rand einer Demonstration in Ostberlin ein Agent des MI6 getötet. Er war dabei, eine Liste mit den Namen von Doppelagenten aus dem Osten in den Westen zu schmuggeln. Die britische Spionin Lorraine Broughton (Charlize Theron) erhält den Auftrag, den Mord aufzuklären und die Liste zu sichern. In Berlin trifft sie auf den eigenwilligen Verbindungsoffizier David Percival (James McAvoy), der sich nicht an Regeln hält. Trotz gegenseitigen Misstrauens arbeiten beide daran, ihre Mission erfolgreich abzuschließen.