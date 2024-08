Die besten TV-Tipps für Freitag, den 16. August 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme: Das Glück der Anderen, Komödie Der Entbindungspfleger Toni (Leo Reisinger) ist überrascht: Seine Ex-Frau Hanna (Kathrin von Steinburg) erscheint mit ihrem neuen Mann Alex (Martin Bretschneider) zur Geburtssprechstunde. Doch nicht die 42-jährige Anwältin ist schwanger, sondern ihre georgische Haushaltshilfe! Die selbstbewusste Natascha (Katja Hutko) braucht eigentlich keine Dolmetscherin oder Unterstützung bei der Namensfindung. Hannas dominantes Auftreten lässt Toni misstrauisch werden. Schließlich gesteht die Juristin, dass sie die junge Frau als Leihmutter für ihren eigenen Kinderwunsch engagiert hat!

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap Marvel hat seine Avengers, DC seine Justice League, und RTL hat seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBES" kehrt das Dschungelcamp erstmals im Sommer zurück. In dieser speziellen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika zu erleben. Wer wird sich in den spektakulären Prüfungen behaupten, emotionale Lagerfeuer-Momente überstehen und wahre Größe zeigen?

20:15 Uhr, ProSieben, They Want Me Dead, Thriller Feuerwehrfrau Hannah Faber (Angelina Jolie) lebt abgeschieden in den Bergen. Eines Tages begegnet sie dem zwölfjährigen Connor (Finn Little), der allein durch die Wildnis streift. Der Junge hat den Mord an seinem Vater miterlebt und ist nun auf der Flucht vor den Tätern. Hannah nimmt Connor unter ihre Obhut, doch die Killer Patrick (Nicholas Hoult) und Jack (Aidan Gillen) sind ihnen bereits dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Tribute - Die Show der Musiklegenden, Show Nuschelt "Der Udonaut" wie Udo Lindenberg? Können "Vier Gewinnt" so feiern wie "Die Fantastischen Vier"? Und schafft es die "The Beatles Revival Band", die Magie der Fab Four auf die Bühne zu bringen? In "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel die beste Coverband Deutschlands. Der Siegerpreis: Ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.

20:15 Uhr, RTLzwei, Oblivion, Sci-Fi-Thriller Im Jahr 2077 haben die Menschen den Krieg gegen die außerirdischen "Plünderer" gewonnen, aber die Erde ist verwüstet. Die riesige Raumstation "Tet" gewährleistet das Überleben, während die Überlebenden sich auf die Umsiedlung zum Saturn-Mond Titan vorbereiten. Techniker Jack (Tom Cruise) entdeckt bei einem seiner Erkundungsflüge eine abgestürzte Raumkapsel mit einer Überlebenden (Olga Kurylenko). Als sie aus dem Kälteschlaf erwacht, behauptet sie, seine Ehefrau zu sein.