Die besten TV-Tipps für Freitag, den 17. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Schon tausendmal berührt, Drama Die Anwältin Ella Wolf (Inez Bjørg David) und ihr Kindheitsfreund Florian (Leo Reisinger) stammen aus derselben Stadt, führen jedoch völlig unterschiedliche Leben. Florian blieb in Bad Friedlingen und übernahm den Biobauernhof seiner Eltern, wo technische Neuerungen wie eine moderne Melkmaschine bereits einen großen Fortschritt bedeuten. Ella hingegen arbeitet in einer renommierten Münchner Kanzlei und steht kurz vor einer Beförderung. Auf der Hochzeit ihrer besten Freundin (Elena Uhlig) kommen sich die beiden näher - mit weitreichenden Folgen: Ella wird von Florian schwanger.

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action Nach der Trennung vom Joker schließt sich Harley Quinn, ehemals Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie), in Gotham City einer neuen Gruppe an: den "Birds Of Prey". Gemeinsam mit Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) versucht sie, dem jungen Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) zu helfen.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show: 20 Jahre Chart Show - Die erfolgreichsten Singles aller Zeiten, Musikshow Zum 20. Jubiläum lädt Oliver Geissen zu einer großen Feier ein und blickt mit zahlreichen Gästen auf die Geschichte der "Chart Show" zurück. Von Bryan Adams über Faithless, Blondie, Joe Cocker und Nena bis hin zu Helene Fischer - die Sendung hat viele musikalische Höhepunkte erlebt. In dieser besonderen Ausgabe wird die erfolgreichste Single in Deutschland aller Zeiten gesucht. Welcher Song wird am Ende den ersten Platz belegen?

20:15 Uhr, RTLzwei, Interstellar, Sci-Fi Eine globale Nahrungsmittelknappheit bedroht die Existenz der Menschheit. Die letzte Hoffnung liegt in einem geheimen Projekt der US-Regierung, das bewohnbare Planeten in einem anderen Sternensystem finden soll. Professor Brand (Michael Caine) schickt seine Tochter Amelia (Anne Hathaway) auf eine riskante Mission ins All. Gemeinsam mit einem Forschungsteam wagt sie die Reise durch ein Wurmloch, ohne zu wissen, welche Herausforderungen jenseits davon auf sie warten.

20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Max, Krimiserie Staatsanwältin Nora Linde (Alexandra Rapaport) und Kommissar Alexander Forsman (Nicolai Cleve Broch) sind endlich ein Paar. Doch nach einem Abend mit Alexander fühlt sich Nora unwohl, als ob sie verfolgt würde. Als sie sich umsieht, bleibt alles still. Am nächsten Morgen startet Alexanders Auto nicht, während er es eilig hat, seinen Sohn Tor vor einem Klassenausflug zu verabschieden. Tor wartet bereits auf seinen Vater. Doch wer ist der unbekannte Mann, der ihm bei den Schließfächern auflauert?