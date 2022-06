Die besten TV-Tipps für Freitag, den 17. Juni

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Let the dogs out! Die neue Staffel der erfolgreichen Physical-Dogshow verspricht wieder tierische Action - und hat dabei einige Neuerungen im Gepäck. So warten u.a. neue Hindernisse und ein neuer Experte, Agilitytrainer Jan Dießner, auf die zahlreichen Vierbeiner und ihre Halter. Moderiert und kommentiert werden die neuen Folgen wieder von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann.