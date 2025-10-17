Die besten TV-Tipps für Freitag, den 17. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Entführen für Anfänger, Komödie Evelyn Moser (Andrea Sawatzki) glänzt seit Jahren als Aushängeschild des Kosmetikunternehmens ihres Mannes Rob (Fritz Karl). Nun kündigt der selbstverliebte Schönheitschirurg den Generationswechsel an. Bei einem Event präsentiert er die von ihm "optimierte" Influencerin Lene (Hedi Honert) als neues Gesicht der Marke. Dass Lene auch privat Evelyn ersetzen soll, behält Rob lieber für sich. Der Buchhalter Adam Lansky (Christian Berkel), der nach fast 40 Jahren Dienst durch eine KI ersetzt wird, glaubt weiterhin an die perfekte Moser-Ehe aus der Klatschpresse. Als er Evelyn nach der Feier entführt, hofft er auf eine schnelle Lösegeldzahlung.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Der Mann aus dem Wald, Krimiserie Henrik Stahmann (Fabian Stromberger), Sozialarbeiter, wird tot im Wald gefunden. Er wurde mit einem Stock attackiert und erlag den Folgen seines Sturzes. Vor seinem Tod wollte er Arndt Warnke (Andreas Lust), der zehn Jahre versteckt in einem selbstgebauten Lager gelebt hatte, wieder in die Gesellschaft eingliedern. Warnke wird wenig später als Hauptverdächtiger festgenommen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth, Sci-Fi-Abenteuer Thomas (Dylan O'Brien) erwacht in einem Fahrstuhl ohne Erinnerung an seine Vergangenheit. Oben erwarten ihn Jugendliche, die ebenfalls ihr früheres Leben vergessen haben. Bald erkennt Thomas, dass sie in einem riesigen Labyrinth gefangen sind. Dessen Mauern verändern sich ständig, und tödliche Kreaturen lauern darin. Gemeinsam suchen sie nach einem Ausweg.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders, Thriller 1738 wird Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) in Paris geboren, mitten in Schmutz und Gestank. Schon früh zeigt sich sein außergewöhnlicher Geruchssinn. Er tritt eine Lehre beim Parfümeur Baldini (Dustin Hoffman) an. Doch seine Begabung schlägt in Besessenheit um: Er will den vollkommenen Duft eines Menschen einfangen. Dafür beginnt er, junge Frauen zu ermorden.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Nadelstiche, Krimi Eine Razzia in einer Leipziger Lieferdienst-Filiale eskaliert. Eine junge Polizistin wird schwer verletzt, der Täter entkommt. Mitten im Einsatz war auch Politikerin Valerie Kampen (Anne Lebinsky), die sich vor der Presse rechtfertigen muss. Eigentlich wollte sie ein Zeichen der Stärke setzen. Doch Kommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) zweifelt: War der Einsatz nur Tarnung für etwas anderes?