Die besten TV-Tipps für Freitag, den 18. Juli 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Meg, Action Als ein riesiges Meeresmonster angreift, bleibt Jonas Taylor (Jason Statham) nichts anderes übrig, als zwei Kollegen zurückzulassen, um den Rest der Mannschaft zu retten. Jahre später wird er von seiner Vergangenheit eingeholt: Ein Forscherteam rund um Dr. Minway Zhang (Winston Chao) wird im Marianengraben von einem gigantischen Urzeit-Hai bedroht - und erneut liegt es an Taylor, das Schlimmste zu verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Null Toleranz, Krimi Ein Mordfall führt zu einer Liebesgeschichte mit fatalen Folgen: Das Opfer hatte sich kürzlich in Sofie verliebt - dieselbe Frau, mit der ein nun ebenfalls toter Rivale zusammen war. Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) und sein Team stoßen auf Hinweise zu Drogengeschäften. Was steckt hinter den beiden Todesfällen? Die Ermittlungen weiten sich aus, als sich auch Speditionschefin Rebecca Schenk (Henny Reents), die Mutter von Sofie, in den Fokus rückt. Reuther holt Unterstützung von LKA-Drogenfahnder Peters (Arnd Klawitter)

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Wer schlägt sie alle?, Gameshow 100 Kandidatinnen und Kandidaten treten gegeneinander an - doch am Ende kann nur einer 99.000 Euro gewinnen. Wer es schafft, in 98 Runden nicht als Letzter dazustehen, hat im finalen 99. Spiel die Chance auf den großen Gewinn. Gefordert sind Cleverness, Ausdauer und ein gutes Gespür für die richtige Taktik.

20:15 Uhr, RTLzwei, Source Code, Sci-Fi-Thriller Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), ein US-Soldat, findet sich urplötzlich in einem Zug nach Chicago wieder - ohne zu wissen, wie er dorthin gelangt ist. Kurz darauf explodiert der Zug. Doch Stevens erwacht erneut, diesmal in einer Kapsel. Eine Frau namens Colleen Goodwin (Vera Farmiga) erklärt ihm, dass er sich in einem geheimen Programm namens Source Code befindet. Damit kann er die letzten Minuten vor dem Anschlag im Körper eines anderen Mannes erleben - und soll nun herausfinden, wer hinter der Tat steckt, bevor ein weiterer Anschlag passiert.

22:30 Uhr, ProSieben, Fast & Furious 8, Action Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) verbringen ihre Flitterwochen in Havanna, als die skrupellose Hackerin Cipher (Charlize Theron) auftaucht und Dom auf ihre Seite zieht. Dadurch wird er in kriminelle Machenschaften verwickelt und bringt sein früheres Team in große Gefahr. Mr. Nobody versucht unterdessen, Hobbs (Dwayne Johnson) zu befreien und Cipher aufzuhalten. Doch gelingt es der einstigen Crew, wieder als Einheit zusammenzuhalten?