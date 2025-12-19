Die besten TV-Tipps für Freitag, den 19. Dezember 2025

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Die große Weihnachtsshow, Show Das Tanzduell der Stars präsentiert sich in festlicher Atmosphäre. Bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" treten Prominente zusammen mit beliebten Profitänzern gegeneinander an. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren, die Jury bilden Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Zwischen Adventskranz und Tannenbaum entsteht weihnachtlicher Tanzzauber.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Eine muss sterben, Krimi Robert Heffler (Jürgen Vogel) erhält einen verstörenden Anruf von Rico Heilmann (Fabian Hinrichs). Heilmann, der für den Tod von Roberts früherer Kollegin Kay verantwortlich ist, behauptet nun, zwei von Roberts Töchtern entführt zu haben. Er erklärt, er werde eine der beiden noch heute töten - Robert solle entscheiden, welche. SEK, MEK und ein Team für Geiselverhandlungen bilden sofort einen Krisenstab. Einsatzleiter Tommek Lazarski (Jean-Philippe Adabra) übernimmt die Kommunikation mit Heilmann. Der erhöht den Druck: Eine Million Euro in vier Stunden, sonst sterben beide Kinder.

20:15 Uhr, arte, Die Glasbläserin, Kostümdrama Thüringer Wald, 1890. Nach dem Tod ihres Vaters wollen die Schwestern Steinmann die Glasbläserei ihres Elternhauses erhalten, trennen sich aber zunächst. Johanna (Luise Heyer) arbeitet für Glashändler Friedhelm Strobel (Dirk Borchardt), während Marie (Maria Ehrich) bei Wilhelm Heimer (Max Hopp) als Glasmalerin beginnt und später dessen Sohn Thomas (Franz Dinda) heiratet. Beide geraten in schwierige Lebensumstände: Johanna kämpft mit Strobels Erwartungen, Marie wird von Heimer ausgebeutet, und Thomas zeigt sich als gewalttätiger Trinker. Die zunehmende Not führt die Schwestern wieder zusammen. Sie entscheiden, ihr Leben selbst zu gestalten.

20:15 Uhr, NITRO, 22 Jump Street, Action-Komödie Eine neue Designerdroge sorgt am College für Aufsehen und hat bereits ein erstes Opfer gefordert. Die Ermittler Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) schleusen sich undercover ein. Gleichzeitig lassen sie sich zunehmend auf die Versuchungen des Studentenlebens ein.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Rechenschaft, Krimi Ein anonymer Tipp führt Ina (Melanie Marschke) und ihr Team zu einem Fund, der schockiert: In einem frisch ausgehobenen Grab liegt die Leiche eines Mannes, gefesselt, gefoltert und ohne Sarg. Bei der Identifizierung kommt eine düstere Vergangenheit ans Licht. Horst Ginster (Norbert Stöß) war früher Stasi-Vernehmer und für die Inhaftierung von Ina und ihrer damaligen Freundin Vera (Annika Kuhl) verantwortlich. Plötzlich geraten beide Frauen in den Verdacht, sich gerächt zu haben.