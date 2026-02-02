Die besten TV-Tipps für Freitag, den 2. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Der schwarze Schwan, Krimi Der Berliner Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) wacht neben einer Leiche auf und gerät sofort ins Visier der Ermittler. Plötzlich steht er unter Mordverdacht. Um seine Unschuld zu beweisen, muss er eine entscheidende Zeugin ausfindig machen. Die Millionenerbin Juliane Halstenberg (Rike Schmid) ist jedoch spurlos verschwunden. Kurz darauf wird Vernau vor einem Klub in Berlin-Mitte von der Polizei festgenommen.

20:15 Uhr, kabel eins, Justice League, Superheldenaction Nach Supermans Tod wittert der finstere Steppenwolf (Ciarán Hinds) seine Gelegenheit zur Eroberung der Erde. Bruce Wayne alias Batman (Ben Affleck) stellt daraufhin ein Team außergewöhnlicher Helden zusammen. Zu der Gruppe gehören Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher). Gemeinsam suchen sie nach der letzten Mutterbox, um Steppenwolf zu stoppen und die Welt zu schützen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das Beste kommt noch!, Tragikomödie Arthur (Michael Maertens) und Felix (Til Schweiger) sind enge Freunde, obwohl sie gegensätzlicher kaum sein könnten. Als Arthur seinem finanziell angeschlagenen Freund seine Krankenkarte leiht, erfährt er, dass Felix schwer krank ist. Weil Arthur nicht offen über das Thema sprechen kann, verstrickt er sich in Missverständnisse. Am Ende glaubt Felix, sein bester Freund sei todkrank. Daraufhin beginnt er, den vermeintlich Sterbenden zu umsorgen und ihm zu zeigen, wie man das Leben genießt. Dass dieses Verwechslungsspiel nicht lange gutgehen kann, ist absehbar.

20:15 Uhr, ProSieben, Comedy Allstars - Meilensteine des Humors, Comedyshow Formate wie "Die Wochenshow", "Quatsch Comedy Club" und "Ladykracher" werden ebenso gewürdigt wie Serienklassiker à la "Pastewka" und "Stromberg". In "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" erinnern sich bekannte Comedians wie Sascha Grammel, Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Annette Frier, Bernhard Hoëcker, Atze Schröder und viele andere an ihre persönlichen Höhepunkte. Sie sprechen über prägende Momente und entscheidende Wendepunkte ihrer Karrieren.

22:15 Uhr, ZDF, Ultimatum - Die Bombe tickt, Actionthriller Nach einem Terroranschlag am Flughafen von Madrid hilft der Taxifahrer Santiago (Luis Tosar) dem verletzten Hamza (Nourdin Batan). Doch der Gerettete entpuppt sich als einer der Attentäter und nimmt Santiago als Geisel. Während die verantwortliche Terrorzelle und die Militärpolizei Jagd auf die beiden machen, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Mit einer zwangsweise angelegten Sprengstoffweste kämpft Santiago gegen die Zeit und um sein Leben.