Die besten TV-Tipps für Freitag, den 2. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei - Weites Land, Krimi Eigentlich will Anwältin Isabel von Brede (Sabine Postel) an der Ostsee eine entspannte Wellnesswoche verbringen. Doch beim Rangieren auf einem Bauernhof verursacht sie einen schweren Unfall. Landwirtin Gesine Bröker (Johanna Gastdorf) wird ins Krankenhaus gebracht. Isabel springt für sie ein und übernimmt die Verantwortung für den Hof, den dementen Ehemann Gernot (Norbert Stöß) und die Tiere. Im Dorf stößt sie jedoch nicht auf Dankbarkeit. Stattdessen begegnet man ihr mit offener Ablehnung, da die verunglückte Bäuerin dort offenbar keinen guten Ruf hat.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Blutschuld, Krimiserie Bei der Stürmung der Wohnung von Entführer Uwe Schäfer findet Dr. Hartmann (Christian Hockenbrink) diesen tot vor. Vom entführten Sohn des Unternehmers Konstantin von Murrer (Philipp Moog) fehlt jede Spur. Vera Lanz (Katharina Böhm) glaubt nicht an Selbstmord und ermittelt wegen Mordes. Im Zuge der Ermittlungen kommt ans Licht, dass Schäfer, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, Beatrice von Murrer (Susanne Wuest) seine Hilfe angeboten hatte. Die Frage steht im Raum, ob er überhaupt der Täter war.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 7, Action Dominic Toretto (Vin Diesel) und sein Team haben Owen Shaw ausgeschaltet. Dessen Bruder Deckard Shaw sinnt nun auf Rache. Er hat es auf Dominic, Brian (Paul Walker), Mia (Jordana Brewster), Letty (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris) und Roman (Tyrese Gibson) abgesehen. Parallel erhalten sie von Mr. Nobody (Kurt Russell) einen gefährlichen Auftrag. Sie sollen das Überwachungssystem "God's Eye" und dessen Entwicklerin Ramsey (Nathalie Emmanuel) aus der Gewalt brutaler Terroristen befreien.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Infinity War, Superhelden-Action Thanos (Josh Brolin) zählt zu den mächtigsten Wesen des Universums. Um seine Stärke weiter auszubauen, will er alle sechs Infinity-Steine an sich bringen. Mit ihrer vereinten Macht könnte er die Hälfte der Weltbevölkerung auslöschen. Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson) und die übrigen Avengers erkennen den Ernst der Lage. Sie müssen ihre Konflikte überwinden, um dem galaktischen Gegner überhaupt etwas entgegensetzen zu können.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Kowalski, Krimiserie Tom Kowalski (Steffen Schroeder) kehrt nach Leipzig zurück. Die Freude über das Wiedersehen endet abrupt, als er verletzt und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn gefunden wird. Während Kowalski versucht, sich an die Geschehnisse zu erinnern, ermittelt das Team im Fall zweier vermisster Umweltaktivisten. Erste Spuren führen weiter, bis ein überraschender Verdacht die Ermittlungen in eine neue Richtung lenkt.