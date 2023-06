Die besten TV-Tipps für Freitag, den 2. Juni

20:15 Uhr, ProSieben, Justice League, Superheldenaction

Fünf DC-Helden in einer Allianz gegen den Feind: Nach Supermans Tod will der Schurke Steppenwolf (Ciarán Hinds) die Erde erobern. Um eine Rückkehr des Bösewichts zu verhindern, stellt Batman (Ben Affleck) alias Bruce Wayne eine Armee zusammen: Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) begeben sich auf die Suche nach der letzten Mutterbox, die Steppenwolf besiegen soll, bevor es zu spät ist.