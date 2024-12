Die besten TV-Tipps für Freitag, den 20. Dezember 2024

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Die große Weihnachtsshow, Tanzshow

Festliche Stimmung trifft auf spektakuläre Tanzduelle: Bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" treten sechs beliebte Prominente vergangener Staffeln zusammen mit ihren Profitänzer:innen in weihnachtlicher Atmosphäre gegeneinander an. Durch den Abend führen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. In der Jury sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Zwischen Lichterglanz und Adventsdekoration wird entschieden, wer der "Christmas Dancing Star 2024" wird.