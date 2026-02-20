Die besten TV-Tipps für Freitag, den 20. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Mord oder Watt? Die wilde Hilde, Krimikomödie Tim Seebach (Oliver Mommsen) hält sich, frei von jedem Zweifel, nicht nur als TV-Kommissar, sondern auch im echten Leben für einen geborenen Ermittler. Doch außerhalb des Sets läuft nichts nach Plan. Das merkt er spätestens, als seine Tante Hilde aus den USA plötzlich in Bremerhaven auftaucht. Während ihres schillernden Auftritts in Westerfleth an der Nordsee kommt es zum Ernstfall: Adele Husom (Imke Büchel), eine bekannte Wattenmeer-Aktivistin und Gegnerin des traditionellen Schlickschlittenrennens, wird tot im Schuppen von Erik Festerkotten (Niels Bormann) entdeckt.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show, Musikshow In "Die Ultimative Chart Show" stellt Oliver Geissen die größten Mitsing-Hits der vergangenen 60 Jahre vor. Unterstützt wird er von prominenten Gästen wie Janine Kunze und Bernd Stelter. Die Gäste liefern sich ein musikalisches Duell, während Live-Acts wie Oimara und DJ Ötzi für Partystimmung sorgen. Am Ende geht es um die Frage, welcher Song der erfolgreichste Mitsing-Hit aller Zeiten ist.

20:15 Uhr, RTLzwei, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller Mike Banning (Gerard Butler) arbeitet als Secret-Service-Agent und beschützt den Präsidenten (Aaron Eckhart). Nach dem tödlichen Unfall der First Lady wird er ins Finanzministerium versetzt. Als nordkoreanische Terroristen während einer Konferenz zwischen den USA und Südkorea das Weiße Haus stürmen, sieht Banning seine Chance zur Rückkehr. Er nimmt den Kampf auf und versucht, den Präsidenten zu retten. Dabei bringt er sich in extreme Gefahr.

20:15 Uhr, arte, Das unsichtbare Mädchen, Krimi Vor elf Jahren verschwand ein Mädchen aus einer Kleinstadt an der deutsch-tschechischen Grenze. Den pensionierten Kommissar Altendorf hat der Fall nie losgelassen. Ein aktueller Mord führt ihn mit dem unkonventionellen Kommissar Tanner zusammen. Die beiden kommen sich langsam näher und arbeiten sich immer tiefer in die Ereignisse von damals vor. Eine Frage steht im Raum: Wie konnte ein Mädchen so verschwinden, dass am Ende nicht einmal ein Körper, sondern nur ihr Schatten beerdigt wurde?

20:15 Uhr, NITRO, Hangover 3, Komödie Das Wolfsrudel ist wieder unterwegs. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Doug (Justin Bartha) sind sich einig, dass Alan (Zach Galifianakis) dringend Hilfe braucht. Der labile Freund hat seine Medikamente abgesetzt und richtet eine Katastrophe nach der nächsten an. Die drei wollen ihn in eine Klinik nach Arizona bringen, doch auf dem Weg holt sie die Vergangenheit ein. Am Ende müssen sie sich ein letztes Mal ihrem alten Gegner Mr. Chow (Ken Jeong) stellen. Das Ganze führt sie zurück an den Ort, an dem alles begann: Las Vegas.