Die besten TV-Tipps für Freitag, den 20. November 2026
20:15 Uhr, ORF 1, Rubey & Schwarz: Das Restaurant, Kabarett/Comedy
Manuel Rubey und Simon Schwarz scheitern mit viel Selbstironie in der Provinz-Gastronomie, eine Mischung aus Groteske, Situationskomik und politischer Satire.
20:15 Uhr, ORF 2, Der Fall Wurst – die Verbrechen des Kärntner Kinderarztes, Doku
Die Dokumentation arbeitet mit nachgestellten Szenen aus dem Gerichtsprozess gegen den Kärntner Kinderarzt Franz Wurst.
20:15 Uhr, ARD (Das Erste), Zutaten fürs Glück, Fernsehfilm
Nach einem Autounfall sitzt Sternekoch Berger (Ronald Zehrfeld) im Rollstuhl und muss widerwillig Hilfe annehmen. Dabei kommt er seiner Tochter Sarah wieder näher.
20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree – Kalkuliertes Risiko, Krimiserie
Die Studentin Kim Hasslauer kündigt per Sprachnachricht an, Berlin zu verlassen. Wenige Stunden später liegt sie tot im Park, und ihr Kommilitone Emre und seine Cousine Mavi sind besorgt.
20:15 Uhr, SAT.1, The Voice of Germany (Folge 15, Teamfights 2), Musikshow
Wer ergattert in den Teamfights einen Hot Seat und zieht direkt ins Halbfinale ein?
20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Spielshow
Nur die Besten haben sich durchgesetzt, jetzt geht es in die spannenden Finalshows.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Doku-Soap
Familie Blankenhorn erlebt ein Dschungelabenteuer in Brasilien, das Ehepaar Andoli kämpft auf Mallorca um ein Wunschbaby.
20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious 6, Actionfilm
Nach ihrem letzten Coup leben Dom und Brian auf den Kanarischen Inseln, bis sie Europa unsicher machen.
20:15 Uhr, RTL2, Angel Has Fallen, Actionthriller
Secret-Service-Agent Mike Banning schützt noch immer den US-Präsidenten, doch die körperlichen Folgen seines Berufs machen ihm zunehmend zu schaffen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Die Große Woge), Fantasyserie
Regentin Miriel verweigert Galadriel zunächst Númenors Unterstützung im Kampf gegen das Böse.
20:15 Uhr, ProSieben MAXX, Coach Carter, Sportdrama
Basketball-Trainer Ken Carter übernimmt ein aufsässiges Schulteam in Kalifornien und verhängt Trainingsverbot bei schlechten schulischen Leistungen.
20:15 Uhr, One, Ladies Night, Kabarett
Kabarettistischer Abend mit reiner Frauenbesetzung aus dem Gloria-Theater Köln.
20:15 Uhr, arte, Zikaden, Drama (Erstausstrahlung)
Drama um zwei Frauen aus unterschiedlichen Schichten auf dem Land in Brandenburg, mit Nina Hoss.
20:15 Uhr, ZDFinfo, Nordkoreas Geheimnisse – Die Waffen des Diktators, Doku
Kim Jong-un vollendet den Weg Nordkoreas zur Atommacht.
20:15 Uhr, SWR Fernsehen, Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg, Musikshow
Andy Borg führt durch eine musikalische Reise für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“ und stellt aktuelle Projekte vor.
21:00 Uhr, One, Inas Nacht, Late-Night-Talk
Ina Müller bringt Talk, Comedy und viel Musik in die Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“.