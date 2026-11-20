20:15 Uhr, ORF 1, Rubey & Schwarz: Das Restaurant, Kabarett/Comedy

Manuel Rubey und Simon Schwarz scheitern mit viel Selbstironie in der Provinz-Gastronomie, eine Mischung aus Groteske, Situationskomik und politischer Satire.

20:15 Uhr, ORF 2, Der Fall Wurst – die Verbrechen des Kärntner Kinderarztes, Doku

Die Dokumentation arbeitet mit nachgestellten Szenen aus dem Gerichtsprozess gegen den Kärntner Kinderarzt Franz Wurst.

20:15 Uhr, ARD (Das Erste), Zutaten fürs Glück, Fernsehfilm

Nach einem Autounfall sitzt Sternekoch Berger (Ronald Zehrfeld) im Rollstuhl und muss widerwillig Hilfe annehmen. Dabei kommt er seiner Tochter Sarah wieder näher.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree – Kalkuliertes Risiko, Krimiserie

Die Studentin Kim Hasslauer kündigt per Sprachnachricht an, Berlin zu verlassen. Wenige Stunden später liegt sie tot im Park, und ihr Kommilitone Emre und seine Cousine Mavi sind besorgt.

20:15 Uhr, SAT.1, The Voice of Germany (Folge 15, Teamfights 2), Musikshow

Wer ergattert in den Teamfights einen Hot Seat und zieht direkt ins Halbfinale ein?

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Spielshow

Nur die Besten haben sich durchgesetzt, jetzt geht es in die spannenden Finalshows.