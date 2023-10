Die besten TV-Tipps für Freitag, den 20. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Melanie, Krimiserie

Die 42-jährige Sina Priemke (Kotti Yun) wird in einem Waldstück erschlagen, was die Ermittler an die Universität führt, an der sie Informatik unterrichtete. Vor ihrem Tod hatte Sina heimlich obszöne Audioaufnahmen zwischen ihrem Vorgesetzten Professor Brenneisen (Falilou Seck) und einer Person namens Melanie gehört. Professor Brenneisen gerät dadurch direkt ins Visier der Ermittlungen.