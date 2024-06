Die besten TV-Tipps für Freitag, den 21. Juni 2024

21:00 Uhr, Das Erste, Vorrunde, Gruppe D: Niederlande - Frankreich, Fußball-EM In der Gruppe D steht am Freitagabend eines der Highlights der Vorrunde auf dem Spielplan: WM-Finalist Frankreich trifft in seinem zweiten Vorrundenspiel auf die Niederlande unter Bondscoach Ronald Koeman. In Leipzig geht es für beide Teams nach Erfolgen in ihren Auftaktbegegnungen um den Gruppensieg.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tödliches Dickicht, Krimireihe Der brutale Überfall auf eine unscheinbare Software-Firma stellt Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) vor einen gefährlichen Fall der Organisierten Kriminalität. Bei dem Überfall wurde Jens Schubeck, einer der Geschäftsführer, ermordet. Für Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors) und Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) bleibt die Frage offen, warum Schubecks Geschäftspartner Dominik Winder (Niklas Kohrt) den Vorfall überlebt hat. Zudem verhält sich Winder seit dem Überfall äußerst seltsam. Haben sich die beiden Firmenchefs mit den falschen Leuten eingelassen?

20:15 Uhr, ProSieben, American Pie - Das Klassentreffen, Komödie Die vier Chaoten aus dem Teenie-Kultfilm "American Pie" sind mittlerweile erwachsen geworden: Seit ihrem Schulabschluss hat sich im Leben von Jim (Jason Biggs), Oz (Chris Klein), Stifler (Seann William Scott) und Finch (Eddie Kaye Thomas) viel verändert. Kinder, Ehe und Beruf bringen neue Verantwortungen und Herausforderungen mit sich. Doch beim Wiedersehen gerät das schnell in den Hintergrund. Alte Erinnerungen werden wachgerufen, Ex-Freundinnen sorgen für aufgewühlte Gefühle, und bald kommen auch die jugendlichen Temperamente der Jungs wieder zum Vorschein. Langweilig wird es auf diesem Klassentreffen definitiv nicht.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Dokusoap Anna und ihr Mann Monty lieben Sonne, Strand und Meer. Gemeinsam mit ihren fünf Kindern waren sie auf Weltreise, als Anna erneut schwanger wurde. Damals kehrten sie nach Deutschland zurück. Doch nun hat Anna das Fernweh erneut gepackt. Sie plant, mit ihren Kindern nach Spanien auszuwandern - allerdings ohne Monty: Der Feuerwehrmann bleibt in Deutschland, arbeitet weiter und will seine Familie an seinen freien Tagen besuchen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Magic Mike XXL, Tanzfilm Magic Mike (Channing Tatum) verabschiedete sich vor drei Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Tänzer bei den "Kings of Tampa", um seinen Traum als selbstständiger Möbelbauer zu verwirklichen. Doch finanziell läuft es nicht gut und seine Freundin hat ihn verlassen. Als sich seine alten Kumpels, die "Kings of Tampa"-Tänzer Big Dick Richie (Joe Manganiello), Ken (Adam Rodriguez) und Tarzan (Kevin Nash), unerwartet bei ihm melden, lässt er sich überzeugen, mit ihnen zur jährlichen Stripper Convention in Myrtle Beach zu fahren. Dort wollen sie vor tausenden begeisterten Frauen einen letzten spektakulären Auftritt hinlegen.