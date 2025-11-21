Die besten TV-Tipps für Freitag, den 21. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Kanzlei Liebling Kreuzberg: Bewährungsprobe, Krimi Lisa Liebling (Luise von Finckh) ist nach ihrer ersten Bewährungsprobe nun festes Mitglied der Kanzlei ihres berühmten Großvaters. Sie startet voller Idealismus und dem Wunsch, für Gerechtigkeit zu sorgen. Doch ihre unkonventionellen Werbeaktionen mit Abrisszetteln an Ampeln und ihre Vorliebe für kostenlose Mandate stoßen bei Mitinhaberin Dr. Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide) auf wenig Zustimmung.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Schatten der Schuld, Krimiserie Nach einem Konzert wird Dr. Wenger (Raoul A. Nagel) im Institut ermordet aufgefunden. Er wurde mit einem Skalpell erstochen. Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) entdecken, dass hinter dem Fall eine zerstörte Ehe steckt. Dann verschwindet in der Nacht die Leiche eines Mädchens aus der Pathologie. Hatte Wenger herausgefunden, dass Bernd Schaffranek (Sebastian Freigang) seine Tochter misshandelte? Nina Wenger (Katharina Behrens) steht unter Druck und kämpft mit ihrer Fassungslosigkeit.

20:15 Uhr, RTLzwei, Mad Max: Fury Road, Endzeitaction Mad Max (Tom Hardy) versucht, seiner Vergangenheit zu entkommen, und will künftig allein überleben. Doch in der Wüste trifft er auf eine Gruppe Flüchtlinge in einem Kampfwagen. Angeführt wird sie von Furiosa (Charlize Theron), die aus der Zitadelle des Tyrannen Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) geflohen ist. Weil sie ihm etwas Kostbares entwendet haben, hetzt Joe seine Krieger hinterher. Es beginnt eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch das Ödland.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow In den letzten Teamfights geht es um die begehrten Hot Seats für das Halbfinale. Die Jury aus ehemaligen "The Voice"-Talenten entscheidet, wer mit seiner Stimme im direkten Duell überzeugen kann.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Widerstand statt Ruhestand, Krimiserie Eine nächtliche Protestaktion endet mit einem Todesfall. Saskia Seyboldt (Julia Glasewald) wird tot in ihrem Büro der Rentenversicherung gefunden. War es Zufall oder Mord? Die Ermittlungen führen zur Aktivistengruppe "Jungbrunnen", die mit radikalen Aktionen gegen das Rentensystem kämpft. Ein Banner am Tatort weist klar auf sie hin.