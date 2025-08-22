Die besten TV-Tipps für Freitag, den 22. August 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Per Anhalter zur Ostsee, Komödie Seit ihre Mutter Anita vor einigen Jahren nicht mehr von einer Reise zurückgekehrt ist, lebt die elfjährige Nele (Maïmouna Mbacké) bei ihrer Großmutter Steffi (Anja Kling). Dort ist es zwar ganz in Ordnung - wäre Steffi nicht so übermäßig vorsichtig. Selbst ein Besuch auf dem Jahrmarkt gilt ihr als zu gefährlich. Kein Wunder, dass Nele gerne gegen die Regeln aufbegehrt. Als sie in Steffis Lieblingsserie die Schauspielerin Ani (Franziska Wulf) entdeckt, ist sie überzeugt: Das ist ihre Mutter! Ani sieht Anita nicht nur ähnlich - sie gleicht ihr bis aufs Haar. Kurzerhand macht sich Nele entschlossen auf den Weg nach Hamburg, um sie zu finden.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Kanalratten, Krimiserie Juliana Schultheiß (Bettine Langehein) wird erstochen in der Kanalisation entdeckt - ausgerechnet am Arbeitsplatz ihres Mannes Paul (Charles Booz Jakob). Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Leo Oswald (Wanja Mues) wollen Pauls Unschuld beweisen und nehmen die Ermittlungen auf. Leo recherchiert undercover im Fitnessstudio, in dem Juliana zuletzt tätig war. Dort hatte sie mit Besitzer Sven Bensheim (Milton Welsh) von einer gemeinsamen Zukunft geträumt und plante die Scheidung. Doch Paul war nicht bereit, sie gehen zu lassen.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show Die neue Staffel des tierischen Wettkampfs ist da: In "Top Dog Germany" treten wieder Hund-Mensch-Teams auf kniffligen Parcours gegeneinander an. Mit dabei sind 14 Paare - von quirligen Dackeln bis zu sportlichen Labradors. Zwei brandneue Strecken mit neuen Hindernissen verlangen Tempo, Präzision und perfektes Teamwork. Wer wird diesmal Deutschlands bester Hund?

20:15 Uhr, RTLzwei, Gods of Egypt, Fantasy-Action Als Set (Gerard Butler), der Gott der Dunkelheit, den ägyptischen Thron an sich reißt, stürzt das Reich ins Chaos. Der junge Dieb Bek (Brenton Thwaites) wagt den Widerstand und schließt ein riskantes Bündnis mit dem mächtigen Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau). Gemeinsam wollen sie Sets Tyrannei beenden - und stürzen sich in einen spektakulären Kampf.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Zimmertausch, Krimiserie Nach einem Mordanschlag in einem Berliner Hotel verschwindet der 55-jährige Richard Weber (Kai Wiesinger), Ehemann der Pharmabossin Tamara Weber (Maria Simon). Radek (Hans-Werner Meyer) und Jessica Pabst (Paula Kalenberg) finden schnell heraus: Ziel des Attentats war offenbar Tamara selbst. Am Vortag hatte sie beim Einchecken die Zimmerschlüssel mit ihrer Assistentin Lisa Kunze (Isabel Bongard) getauscht.