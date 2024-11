Die besten TV-Tipps für Freitag, den 22. November 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Für immer Sommer: Ein neues Leben, Krimi

Eine junge Polizistin aus NRW, Sophie Maibach (Anke Retzlaff), reist im Rahmen eines deutsch-spanischen Austauschprogramms nach Teneriffa. Doch statt direkt an die malerischen Strände zu gehen, trifft sie zunächst ihren neuen Partner, Álvaro Krupp Casado (Félix Herzog), am Flughafen. Er bringt sie zum bereits wartenden Team der Polícia National, dem Sophie als Unterstützung für Fälle mit deutschsprachigen Bewohnern oder Touristen vorgestellt wird. Tine Bornholm (Eva-Maria Grein von Friedl) behauptet, ihr Verlobter Manuel (Leander Vyvey) habe einen Mordanschlag auf sie verübt. Bald kommen jedoch Zweifel an ihrer Geschichte auf, und Sophie entdeckt, was wirklich hinter den Anschuldigungen steckt.