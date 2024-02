Die besten TV-Tipps für Freitag, den 23. Februar 2024

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Zu schön, um wahr zu sein, Krimiserie

Am Aussichtspunkt oberhalb von Wiesbaden wird die Leiche von Marco Ritter (Merlin Maxime Mosbach) gefunden, erschlagen. Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) übernimmt die Untersuchung zum Mord an dem jungen Fitnesstrainer. Zeitgleich wird eine zweite Leiche in der Stadt entdeckt: Sandra Ehrheim verunglückte in ihrer Wohnung. Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf oder Einbruch. Sandra führte gemeinsam mit ihrem Bruder Frederik (Maik Rogge) einen Hof für Obst und Gemüse.