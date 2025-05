Die besten TV-Tipps für Freitag, den 23. Mai 2025

Was wiegt schwerer: Nach über zwei Jahrzehnten Ehe von der Partnerin für einen Jüngeren verlassen zu werden - oder den Lottogewinn, der kurz darauf eintrifft, mit ihr teilen zu müssen? Paketfahrer Henry (Oliver Mommsen) hat jedenfalls nicht vor, seiner Noch-Ehefrau Ellen (Jule Böwe) die Hälfte seines frisch gewonnenen Vermögens zu überlassen. Während sie mit dem Kapitel Ehe endgültig abschließen will, versucht er, die Beziehung zumindest formell aufrechtzuerhalten. Zu groß ist der Groll, um gerecht zu sein.

Franz Steidel (Mark Kuhn), eine lokale Größe im ruhigen Maierbrunn, wird erschlagen mitten im Dorf aufgefunden. Der Tod des angesehenen Bauunternehmers sorgt für großes Aufsehen. Angehörige und Geschäftspartner loben ihn als Stütze der Gemeinschaft - doch wer hätte ein Motiv, ihn zu töten? Die Ermittler Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) stoßen bald auf brisantes Material: Auf Steidels Computer finden sich Videos, die prominente Dorfbewohner in kompromittierenden Situationen zeigen.

Prominente wagen sich aufs Parkett und wollen Deutschlands beliebteste Tanzshow erobern. Doch wer hat wirklich das Zeug zum "Dancing Star 2025"? Wer überzeugt die strenge Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González? Und wem gelingt es, sich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu tanzen? Durch den Abend führen wie gewohnt Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

20:15 Uhr, arte, Lösegeld, Krimiromanze

Im nächtlichen Wald begegnet Nina Hausen (Ulrike C. Tscharre) einem flüchtenden Entführer, der sie mit einer Waffe bedroht. Sie schafft es zu entkommen und verletzt ihn mit ihrem Auto. Kurz darauf entdeckt die verschuldete Chefin einer Escortagentur in ihrem Wagen eine Tasche voller Diamanten - das Lösegeld für ein Kind, das inzwischen von der Kripo unter Leitung von Kommissar Lysewski (Mišel Maticevic) gerettet wurde. Zwar sagt Nina bei der Polizei aus, doch die Edelsteine verschweigt sie. Lysewski vermutet bald, dass sie in ernster Gefahr schwebt.