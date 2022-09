Die besten TV-Tipps für Freitag, den 23. September

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Party-Schlager, Show

Sommer, Sonne und Schlager! Das ist die perfekte Mischung für eine gelungene Party ob im Urlaub oder in den heimischen vier Wänden, ob bei Jung oder Alt: Ohne Schlager wäre eine Party nur halb so schön. Oliver Geissen lässt in einer neuen Chart-Show-Ausgabe die Party steigen. Zusammen mit seinen musikalischen Gästen feiert er die erfolgreichsten Party-Schlager, die am längsten in den deutschen Charts für ordentlich Stimmung gesorgt haben.