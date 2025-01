Die besten TV-Tipps für Freitag, den 24. Jänner 2025

Was für Juli Coromines (Romina Küper) bisher nur Stoff für ihren True-Crime-Podcast war, wird zur bitteren Realität: Sie wird selbst Opfer eines Mordes. Hat sie mit ihrem Format jemandem zu sehr zugesetzt? Vera Lanz (Katharina Böhm) untersucht den Fall, der nicht nur eine Anzeige gegen einen mutmaßlichen Stalker, Ulf Brandt (Thomas Wodianka), sondern auch alte Ermittlungen in den Fokus rückt. Abgeschnittene Haare des Opfers wecken Erinnerungen an "den Friseur". Doch wie damals beteuert Marek Michalski (Dimitri Bilov) seine Unschuld.

20:15 Uhr, arte, Dorfkrimi - Die tote Braut, Krimi

Der Bauer Charly Pieber (Michael Fuith) macht bei der Ernte seines Maisfeldes eine schockierende Entdeckung: Im Morgenlicht liegt eine tote Braut zwischen den Pflanzen. Es stellt sich heraus, dass es sich um Anna Jusic (Silvana Veit) handelt, die erst am Vortag ihre Hochzeit gefeiert hat. Doch was führte zu diesem tragischen Ende? Polizeiinspektor Sifkovits (Thomas Stipsits), genannt "Schiffi", übernimmt den Fall. Er kennt die Menschen in seinem Heimatdorf Stinatz bestens und versucht, Licht in das Dunkel dieses Verbrechens zu bringen.