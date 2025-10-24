Die besten TV-Tipps für Freitag, den 24. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Schule am Meer - Unter einem Dach, Drama In der "Schule am Meer" kämpft Kochlehrer Erik (Oliver Mommsen) um ein Sponsoring für eine neue Lehrküche, doch vor dem entscheidenden Treffen fährt seine Chefin Katharina (Anja Kling) ihn aus Versehen an. Katharina zieht vorübergehend bei ihm ein, um sich um ihn zu kümmern, was das Verhältnis der beiden weiter auf die Probe stellt. Währenddessen droht das Sponsoring zu scheitern, als eine wütende Sponsorin ein Ultimatum stellt. Jetzt stehen Katharina und Erik vor der Frage, ob sie trotz aller Widrigkeiten zusammenhalten und für ihren Plan kämpfen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Im Land der toten Träume, Krimi In Köpenick wird Adnan Tomić tot in seinem Auto gefunden. Der bosnische Staatsbürger wurde Opfer einer Kohlenmonoxidvergiftung. War es ein Selbstmord oder ein Mord? Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) stehen vor einem komplizierten Fall, der sie in die Welt der Schwarzarbeit führt. Ein dubioser Kneipenwirt und ein Bauunternehmer geraten unter Verdacht, ebenso wie Tomićs Schwager Nedim Musić (Dražen Pavlović), der sich illegal in Berlin aufhält. Während die Ermittler die teils verworrenen Verhältnisse der Verdächtigen aufdecken, hat Robert mit privaten Turbulenzen zu kämpfen: Dass seine Tochter Carlotta (Lea Zoë Voss) ausziehen möchte, nimmt ihn mit. Mavi wiederum sieht die Gelegenheit, ihren Stiefvater Henri (Bernd Hölscher) in die Ermittlungen zu integrieren.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow In der fünften Jubiläums-Vorrunde stellen sich rund 40 Ninjas acht herausfordernden Hindernissen. Zehn von ihnen, darunter mindestens zwei Frauen, erreichen das Halbfinale. Die besten vier Kandidaten treten an der Endlosen Himmelsleiter gegeneinander an und haben am 13. November im Hangelspecial die Möglichkeit, direkt ins Finale einzuziehen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow Vollgas im Ring! Die Battles von "The Voice of Germany" sind gestartet: Welches Talent kann im direkten Gesangsduell seinen Coach am meisten begeistern? Welche Duos liefern das beeindruckendste gemeinsame Stück und werden von einem überraschenden Gast-Coach zum "Battle of the Night" gekürt? Und gelingt es allen Sängern eines Battles, in die Team-Fights einzuziehen, während ein anderes Battle-Paar die Show verlassen muss?

20:15 Uhr, RTLzwei, London Has Fallen, Actionfilm Nach dem mysteriösen Tod des britischen Premierministers kommen die westlichen Staatsoberhäupter in London zu einer Trauerfeier zusammen - doch sie sind nicht allein. Was als bestens gesicherte Beerdigung geplant war, wird zum Ziel eines Terrorangriffs, bei dem fünf Staatschefs ums Leben kommen. Der Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler) kann in letzter Sekunde den US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) retten, doch die Terroristen setzen alles daran, ihn zu fassen. Während Vizepräsident Allan Trumbull (Morgan Freeman) das Ultimatum der Angreifer hinauszögert, begibt sich Banning auf eine gefährliche Jagd.