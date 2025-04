Die besten TV-Tipps für Freitag, den 25. April 2025

Wade (Ryan Reynolds) erhält die niederschmetternde Diagnose Krebs. In seiner Verzweiflung wendet er sich an eine geheime Organisation, die ihm Heilung im Austausch für Superkräfte verspricht. Nach einem brutalen Eingriff ist Wade zwar kaum wiederzuerkennen, besitzt aber außergewöhnliche Fähigkeiten. Als Deadpool macht er sich auf, um Ajax (Ed Skrein) zur Strecke zu bringen - kompromisslos und mit bitterbösem Humor.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

Die Zaubertruppe "Four Horsemen" - bestehend aus Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) - sorgt in Las Vegas für Furore. Bei einem ihrer spektakulären Auftritte gelingt ihnen scheinbar Unmögliches: Ein Banküberfall mitten in der Show. Das Geld regnet anschließend direkt ins Publikum - und das FBI sowie Interpol sind sofort alarmiert.