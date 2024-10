Die besten TV-Tipps für Freitag, den 25. Oktober 2024

Ein Streit auf einem Friedhof endet tödlich für den vorbestraften Freddy Ahrens (Daniel Klein). Viktoria (Lena Dörrie) folgt dem Hinweis einer älteren Frau, die behauptet, zur Tatzeit dem Teufel begegnet zu sein. Während Viktoria und Sami (Tamer Trasoglu) Nachforschungen in der Motocross-Szene anstellen, in der Freddy aktiv war, suchen Feli (Caroline Hanke) und Dusi (Claudiu Mark Draghici) nach der Mordwaffe. Ihr einziger Hinweis: eine Baumwollfaser, die in der tödlichen Wunde gefunden wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow

Die Battles bei "The Voice of Germany" gehen los! Welches Talent kann sich im direkten Duell durchsetzen und den eigenen Coach am meisten beeindrucken? Welche Duett-Partner schaffen es, gemeinsam eine herausragende Performance abzuliefern? Und wird es möglicherweise dazu kommen, dass alle Teilnehmer eines Battles in die nächste Runde, die Team-Fights, einziehen, wodurch ein anderes Battle-Team die Show verlassen muss?