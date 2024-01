Die besten TV-Tipps für Freitag, den 26. Jänner 2024

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters Allstars, Show

LEGO Masters ist zurück! Teilnehmer vergangener Staffeln zeigen erneut ihre Fähigkeiten und treten in Allstar-Teams gegeneinander an. Über vier Episoden kämpfen sie um den Titel "LEGO Master Allstar 2024". Die Zuschauer und Teams erwartet ein spektakuläres Ereignis: In jeder Folge wird ein prominenter Gast den Wettbewerb begleiten und mit Humor sowie Action für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Daniel Hartwich moderiert die Baustein-Wettkämpfe.