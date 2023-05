Die besten TV-Tipps für Freitag, den 26. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Mein Vater, der Esel und ich, Komödie

Für die alleinerziehende Allgäuer Landpolizistin Tinka (Isabell Polak) stand Verantwortungsbewusstsein schon immer an erster Stelle - nicht jedoch für ihren Vater, den charmanten Hallodri Hartmut "Bonanza" Zeller (Günther Maria Halmer). Als der einst erfolgreiche Rockmusiker nach Jahren der Funkstille bei ihr hereinschneit, möchte Tinka ihn am liebsten gleich wieder loswerden. Dass Hartmut sie und ihre inzwischen demente Mutter Luise (Irene Kugler) im Stich gelassen hat und seinen 17-jährigen Enkel Flo (Zethphan Smith-Gneist) kaum kennt, will sie ihm nicht verzeihen.