Die besten TV-Tipps für Freitag, den 26. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Verhängnisvolle Liebe, Drama Auf dem Gutshof der Familie Winter richtet Pauls (Christoph Schechinger) Mutter Helga (Hildegard Schroedter) eine häusliche Krankenpflege in den umgebauten Praxisräumen ein. Paul gewinnt dadurch mehr Zeit für die Arbeit mit seiner Therapiehündin Käthe. Hilfe sucht die Kindergärtnerin Leonie (Jasmina Al Zihairi), die Noch-Ehefrau von Pauls Jugendfreund Aljoscha (Bert Tischendorf). Sie bittet Paul, ihren Ex davon abzuhalten, intime Fotos aus Rache zu veröffentlichen.

20:15 Uhr, ProSieben, Marvel's The Avengers, Superhelden-Action Thors Halbbruder Loki (Tom Hiddleston) verbündet sich mit Außerirdischen und wird zur Gefahr für die Erde. Nick Fury (Samuel L. Jackson), Leiter von S.H.I.E.L.D., stellt ein Team aus Superhelden zusammen: Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) und Captain America (Chris Evans). Doch die eigenwilligen Helden müssen erst lernen, miteinander zu arbeiten.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Falsches Spiel, Krimiserie Leo (Wanja Mues) wird verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, die Zwangsprostituierte Malvina Dumitru (Christina Wotschel) ermordet zu haben. Bennis (Antoine Monot) Bemühungen, seinem Freund zu helfen, bleiben ohne Erfolg. Schließlich zeigt sich: Jemand versucht mit raffiniert gefälschten Beweisen, Leo für immer hinter Gitter zu bringen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow Die Coaches warten auf die besten Stimmen des Abends. Wer schafft es, Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo und Michi Beck mit nur wenigen Tönen zum Buzzern zu bringen? Ein Vierer-Buzzer ist die höchste Auszeichnung - doch auch die Talente müssen entscheiden, welchem Coach sie ihr Vertrauen schenken.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Bis aufs Blut, Krimi Sophie Högl (Michelle Barthel) wird von ihrem Mann Jonas (Vito Sack) und dessen Bruder Daniel (Max Bretschneider) als vermisst gemeldet. Kurz darauf rückt Schwiegermutter Vivian Schmitt (Antonia Holfelder) ins Visier, weil sie in Streit mit Sophie lag. Auch in Sophies Ehe gab es Konflikte, Hinweise deuten auf häusliche Gewalt hin.