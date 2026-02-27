Die besten TV-Tipps für Freitag, den 27. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Das Millionenschnitzel, Komödie Eine Samenspende ist schnell erledigt, doch bis man Vater wird, kann es dauern. Jahre nachdem Wolfgang (Ludger Pistor) gespendet hat, steht plötzlich ein junges Mädchen vor ihm. Sie entpuppt sich als seine Tochter Ta (Purnima Grätz). Ta fordert Schweigegeld von ihrem Erzeuger. Es soll schnell gehen und richtig viel sein, und das ausgerechnet in einer Phase, in der Wolfgang und sein Freund ohnehin mit schwierigen Zukunftsplänen kämpfen. Damit nichts davon auffliegt und Wolfgangs Frau Karin (Therese Hämer) nichts vom überraschenden Nachwuchs erfährt, übernimmt Freund Günther (Armin Rohde) kurzerhand die Vaterschaft. Das Chaos scheint vorprogrammiert. Dann haben beide eine Idee, die alles lösen soll: das Millionenschnitzel. Dieses Mal muss es einfach funktionieren.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance: Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow, Tanzshow Jeder Zauber braucht einen Anfang, und genau dort setzt "Let's Dance" an. Bei RTL startet die 19. Staffel von Deutschlands beliebtester Tanzshow und macht den Freitag erneut zum Tanztag. In der großen Kennenlernshow erfahren 14 Prominente, mit wem sie in den nächsten Wochen trainieren und das Parkett erobern werden. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren den Abend. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten dabei das erste tänzerische Können.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Hardliner, Krimiserie Ein Attentat auf Staatssekretär Thomas Farber (Thomas Unger) scheitert nur knapp. Gleichzeitig wird im Umfeld des "Black Orders"-Chapters ein Rocker ermordet. Für Vera Lanz (Katharina Böhm) verdichtet sich schnell der Verdacht, dass beide Fälle zusammenhängen. Könnte die geplante Polizeireform und der härtere Kurs gegen organisierte Kriminalität das Motiv für den Anschlag auf den Politiker sein? Und war der tote Rocker der Motorradschütze, den das eigene Chapter anschließend hingerichtet hat? Die Hinweise sprechen dafür.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Dark Fate, Sci-Fi-Action Dani Ramos (Natalia Reyes) lebt ein gewöhnliches Leben, bis ein Terminator aus der Zukunft auftaucht und sie angreift. In letzter Sekunde wird sie von dem Cyborg Grace (Mackenzie Davis) gerettet. Zur gleichen Zeit erhält Sarah Connor (Linda Hamilton) einen anonymen Hinweis auf den gefährlichen Rev-9 (Gabriel Luna), der Dani jagt. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen der Bedrohung und nehmen den Kampf auf.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Weihnachten im April, Krimiserie Familienrichter Bernd Paffner (Thorsten Giese) wird erschossen in seinem Büro gefunden. Die Ermittlungen führen zu Natalie Kuczinski (Karoline Teska), einer Ex-Soldatin, der das Umgangsrecht für ihre Tochter entzogen wurde. Nach traumatischen Auslandseinsätzen ist Natalie psychisch angeschlagen und offenbar auf der Suche nach ihrer Tochter Maja. Können die Ermittler sie rechtzeitig finden, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet?