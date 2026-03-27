Die besten TV-Tipps für Freitag, den 27. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr: Miese Abzocke, Komödie Berlins Straßen versinken unter illegal aufgetürmten Sperrmüllhaufen: Ein Geschäftsmodell für falsche Müllwerker, die in Berlin ihr Unwesen treiben! Die dreisten Betrüger zocken insbesondere gutgläubige, hilfsbedürftige Senioren ab. Als das Rentnerpaar Janis (Jürgen Haug) und Christel (Eva Weißenborn) auf genau diese Masche hereinfällt, muss Käpt'n Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) etwas gutmachen, denn schließlich hat er ihnen nichtsahnend den Kontakt gegeben, der sich dann als täuschend echte Fake-Seite im Internet entpuppt.

20:15 Uhr, ProSieben, Venom, Comicaction Eddie Brock (Tom Hardy), ein Journalist, deckt die gefährlichen Pläne von Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed) auf. Dieser experimentiert, um Menschen mit einer außerirdischen Lebensform zu verbinden. Doch die fremden Symbionten haben eigene, zerstörerische Absichten. Als Eddie mit einem dieser Wesen, Venom, verschmilzt, wird den beiden klar, dass sie zusammenarbeiten müssen, um Drake zu stoppen.

20:15 Uhr, ZDF, Mordufer: Wein und Wahrheit, Krimiserie Auf einem Weingut wird der Chefeinkäufer eines Discounters tot im Gärkeller aufgefunden. Doro Beitinger (Franziska Weisz) und Chiara Locatelli (Maria Wördemann) merken schnell, dass die Winzerfamilie etwas zu verbergen hat. Die Kommissarinnen finden heraus, dass der Discounter, für den Urs Stalder arbeitete, Interesse an den Qualitätsweinen der Familie Mockwitz hat. Seltsam nur, dass die Winzer vorgeben, Stalder nicht zu kennen. Indes verdichten sich die Hinweise auf ein Tötungsdelikt.

20:15 Uhr, arte, Der gute Bulle - Heaven can wait, Krimi Hauptkommissar Fredo Schulz (Armin Rohde) erfährt völlig unerwartet, dass er an Darmkrebs erkrankt ist und ihm nur noch drei Monate bleiben. Trotzdem macht er unbeirrt weiter. Zusammen mit seinem Kollegen Radu Lupescu (Sabin Tambrea) wird Fredo zu einem Wohnblock gerufen, in dem ein Sicherheitsmitarbeiter erschossen wurde. Der Vorgesetzte des Toten, Samir Berri (Husam Chadat), will das Gebäude räumen und sanieren lassen. Für Fredo ist Samir allerdings kein Unbekannter. Er saß bereits wegen Drogenhandels im Gefängnis und gibt nun vor, legale Immobiliengeschäfte zu betreiben.

23:55 Uhr, Das Erste, Code of Silence - Tödliches Schweigen (1), Krimiserie Alison Brooks (Rose Ayling-Ellis) arbeitet in der Kantine einer Polizeistation. Die junge Frau ist ebenso wie ihre Mutter Julie (Fifi Garfield) seit ihrer Geburt gehörlos und versucht gerade, ihr Leben neu zu ordnen. Als Chefermittler James Marsh (Andrew Buchan) und Detective Ashleigh Francis (Charlotte Ritchie) für eine Observation kurzfristig eine Lippenleserin brauchen, holen sie Alison ins Team, um eine ausgeklügelte Verbrecherbande zu Fall zu bringen. Alison hält jedoch mehr von ihren Fähigkeiten, als die erfahrenen Ermittler ihr zutrauen. Deshalb beginnt sie, auf eigene Rechnung Nachforschungen anzustellen.