Die besten TV-Tipps für Freitag, den 27. November 2026
20:15 Uhr, Das Erste, 24 Türchen zu dir, Liebeskomödie
Die frühere Biathlon-Olympionikin Liv ist vom Almalltag mit Ex-Skistar Toni so genervt, dass sie zu ihrer Freundin zieht. Toni bleibt mit Sohn und grantigem Vater zurück.
20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree, Krimiserie
Ein junger Journalist wird tot im Auto gefunden, und eine Unbekannte schießt auf die Ermittler Robert und Mavi. Steckt eine brisante Recherche dahinter oder etwas sehr Persönliches?
20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany, Show
Die Finalshows beginnen: Die Besten treten auf einem Parcours mit neuen Hindernissen an, Griffkraft und Ausdauer entscheiden.
20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious 8, Action
Dom wird auf Hochzeitsreise in Havanna von der Hackerin Cipher auf die dunkle Seite gezogen. Sein altes Team muss ihn stoppen.
20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow
In den Teamfights treten Talente aus verschiedenen Teams gegeneinander an, um einen der vier Halbfinalplätze pro Ausgabe zu ergattern.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland!, Doku-Soap
Stefanie reist erstmals in die USA zu ihrem inhaftierten Verlobten Brenton, ihre Eltern ahnen nichts von seiner Haft. Dazu eine Geschichte aus Sambia.
20:15 Uhr, ORF 1, Klaus Eckel: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht, Kabarett
Österreichische Kabarettproduktion mit 66 Minuten Laufzeit.
20:15 Uhr, ORF 2, Der Alte: Der Weg in die Freiheit, Krimiserie
Caspar Bergmann und Annabell Lorenz sind inzwischen ein eingespieltes Team und lösen auch diesen Fall gemeinsam.
20:15 Uhr, Hessen (HR), Tatort: Schock, Krimi
Eisner und Fellner wollen einen angekündigten Doppelmord verhindern: Ein junger Mann hat seine Eltern entführt und droht per Video, erst sie und dann sich selbst zu töten.
20:15 Uhr, arte, Ingo Thiel – Wenn Tote morden, Krimi
Nach dem Fund einer Frauenleiche im Schlosspark folgen weitere Morde in Mönchengladbach. Ingo Thiel (Heino Ferch) jagt einen Täter, der der Polizei immer einen Schritt voraus ist.
20:15 Uhr, 3sat, Der Mordanschlag (Folge 1), Zweiteiler
Berlin in den frühen 1990ern: Der Treuhand-Chef Dahlmann ist verhasst und gilt als Zielscheibe der RAF.
20:15 Uhr, RTL2, Vergessene Welt – Jurassic Park, Abenteuer
Auf der Nachbarinsel Sorna haben Saurier überlebt, und John Hammond schickt ein Team dorthin.
20:15 Uhr, Tele 5, The Limehouse Golem – Das Monster von London, Krimi-Thriller
Im London des 19. Jahrhunderts ermittelt Inspektor Kildare in einer Mordserie, die er mit der Theaterszene der Stadt in Verbindung bringt.
20:15 Uhr, Super RTL, Last Christmas, Romantische Weihnachtskomödie
Kates Leben steckt fest, bis der charmante Tom in ihr Leben tritt.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Demolition Man, Sci-Fi-Action
In einer gewaltlosen Zukunft wird ein Polizist aus dem Gefängnis geholt, um einen extrem gewalttätigen alten Gegner zu jagen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fantasyserie
Nach dem Vulkanausbruch suchen Galadriel und Theo Überlebende, während in Khazad-dûm um das Mithril gerungen wird.
21:20 Uhr, ORF 2, KURIER ROMY Gala 2026, Live-Gala
Zum 36. Mal werden Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen im Schloss Kaps in Kitzbühel ausgezeichnet, moderiert erstmals von Fanny Stapf und Giovanni Zarrella. Auf 3sat läuft sie zeitversetzt ab 21:45 Uhr.
21:45 Uhr, arte, Rabia – Der verlorene Traum, Drama
Zwei junge Französinnen reisen mit dem Versprechen eines besseren Lebens nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen, und finden dort das Gegenteil.
22:20 Uhr, VOX, The Day After Tomorrow, Katastrophenfilm
Ein Klimaforscher warnt vor einem plötzlichen, katastrophalen Klimaumschwung, und die verheerenden Unwetter bestätigen seine Befürchtungen.
22:20 Uhr, Tele 5, Oddity, Horror
Nach dem Tod ihrer Schwester ermittelt die blinde Medium Darcy im Mordfall und trifft dabei auf deren Ehemann, einen Psychiater mit dunklem Geheimnis.
22:20 Uhr, Das Erste, WaPo Bodensee: Im Dunkeln, Krimiserie
Der blinde Koch Tobias verliert seinen Bruder Frank, den Mitbetreiber ihres Dunkelrestaurants, und der Traum vom Restaurant droht zu platzen.
22:35 Uhr, RTL Nitro, SchleFaZ: Cleopatra Wong – Die Unüberwindliche, Trash-Kult
Oliver Kalkofe und Peter Rütten kommentieren gnadenlos einen unfreiwillig schlechten Film.