20:15 Uhr, Das Erste, 24 Türchen zu dir, Liebeskomödie

Die frühere Biathlon-Olympionikin Liv ist vom Almalltag mit Ex-Skistar Toni so genervt, dass sie zu ihrer Freundin zieht. Toni bleibt mit Sohn und grantigem Vater zurück.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree, Krimiserie

Ein junger Journalist wird tot im Auto gefunden, und eine Unbekannte schießt auf die Ermittler Robert und Mavi. Steckt eine brisante Recherche dahinter oder etwas sehr Persönliches?

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany, Show

Die Finalshows beginnen: Die Besten treten auf einem Parcours mit neuen Hindernissen an, Griffkraft und Ausdauer entscheiden.

20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious 8, Action

Dom wird auf Hochzeitsreise in Havanna von der Hackerin Cipher auf die dunkle Seite gezogen. Sein altes Team muss ihn stoppen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow

In den Teamfights treten Talente aus verschiedenen Teams gegeneinander an, um einen der vier Halbfinalplätze pro Ausgabe zu ergattern.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland!, Doku-Soap

Stefanie reist erstmals in die USA zu ihrem inhaftierten Verlobten Brenton, ihre Eltern ahnen nichts von seiner Haft. Dazu eine Geschichte aus Sambia.